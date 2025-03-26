Магнитная буря снова обрушилась на Землю

Сегодняшняя магнитная буря уже достигла умеренного уровня G2. Из-за неё могут возникать проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения радиосвязи. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Изменения на Солнце продолжатся и завтра. Однако выше умеренного уровня геомагнитная активность не поднимется. Её сила будет колебаться от слабой до умеренной, но именно такие скачки ухудшат состояние метеозависимых людей.