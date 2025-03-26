Магнитная буря снова обрушилась на Землю
Магнитная буря на Земле достигла уровня G2
Сегодняшняя магнитная буря уже достигла умеренного уровня G2. Из-за неё могут возникать проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения радиосвязи. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Изменения на Солнце продолжатся и завтра. Однако выше умеренного уровня геомагнитная активность не поднимется. Её сила будет колебаться от слабой до умеренной, но именно такие скачки ухудшат состояние метеозависимых людей.
Ранее Life.ru дал советы людям, которые чувствительный ко вспышкам на солнце. Чтобы дожить до 28 марта, стоит соблюдать все рекомендации лечащего врача. В группе риска находятся сердечники, люди с заболеваниями нервной системы, старики и беременные.
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