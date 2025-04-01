Прогноз магнитных бурь на апрель 2025: Шторма невиданной силы будут атаковать Землю нон-стоп
Расписание магнитных бурь в апреле: какая солнечная активность будет в апреле 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии Института — в материале от Life.ru.
Магнитные бури в апреле будут к нам беспощадны. Обложка © «Шедеврум»
Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек, и происходить они будут буквально весь апрель. Начиная с четвёртого числа месяца пяти- и шестибалльные «магнитки» будут преследовать нас через день. Самый сильный удар мы почувствуем ближе к середине месяца. Что такое магнитные бури, когда они будут в апреле 2025, как понять, что магнитные бури сегодня, и как от них защититься, расскажем в материале.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения в геомагнитном поле Земли, которые вызваны солнечной энергией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Солнце — это звезда, от которой зависит вся жизнь на Земле, а также благополучие других планет Солнечной системы. Когда на поверхности жёлтого карлика возникают вспышки или корональные дыры, потоки солнечного ветра, миллиарды электрически заряженных частиц, отправляются во все стороны и в итоге достигают Земли. Именно тогда и начинается магнитная буря. Поток заряженных частиц провоцирует возмущения в геомагнитном поле планеты, оно возмущается, и в результате страдают спутники, электросети, метеозависимые, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. В общем, все, кто старше 25 лет. Это происходит потому, что человеческий организм — сам по себе замкнутая электрическая система. Геомагнитные возмущения провоцируют ухудшение самочувствия, обострение болезней, иногда приступы нервозности или тревоги. Как будут проходить магнитные бури в апреле 2025 года, расскажем далее.
График магнитных бурь в апреле 2025 по дням
Магнитные бури в апреле будут частыми и жёсткими, дойдут до 6 баллов. Фото © Time in.ru
Магнитные бури в апреле 2025 года будут следовать одна за другой. С полночи 3 апреля до 21 часа 4 апреля нас ждут возмущения уровня Kp 3. Умеренная магнитная буря уровня Kp 5 начнётся в 21 час 4 апреля и продлится сутки, до того же времени 5-го числа.
- Потом будет короткая передышка: сутки возмущений с 3 баллами, сутки малой магнитной бури-хорошистки, которая получила мощность Kp 4.
- А 7 апреля начнётся апокалипсис — это будет сильная магнитная буря, заработавшая целых 6 баллов. Она останется с нами на двое суток.
- С 21 часа 9 апреля станет легче, но ненамного: магнитная буря уровня Kp 5.
- С девяти вечера 11 апреля по то же время 12-го числа будет слабая трёхбалльная буря. Подарок на День космонавтики, не иначе.
- Зато с 21 часа 12 апреля будет магнитная буря уровня Kp 5, и длиться будет она ровно сутки.
- 13 апреля на сутки зарядит геомагнитный шторм в Kp 4, потом — сутки малого геомагнитного возмущения на 3 балла.
Магнитные бури в апреле 2025 прекратятся только с 27-го по 29-е число. Фото © Time in.ru
Расписание магнитных бурь по дням на апрель 2025 продолжается и во второй половине месяца.
- С 15-го по 16 апреля будет новая передышка: слабые, почти незаметные возмущения. Потом сутки трёхбалльной бури.
- С 17-го на 18 апреля, с девяти вечера до девяти вечера, ожидается слабая магнитная буря, она составит 4 балла. Потом — двое суток трёхбалльного возмущения. А с вечера 20-го по вечер 24 апреля будет буря на 4 балла.
- Следом — двое суток трёхбалльных возмущений. С 26-го по 29 апреля магнитных бурь вообще не будет! А с 29-го на 30 апреля — стандартные сутки трёхбалльных возмущений.
Магнитные бури в Москве в апреле 2025
Магнитные бури в Москве по дням. Как мы видим, в апреле будет тяжело. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
В Москве, как сообщает Лаборатория солнечных исследований ИКИ и ИСЭФ при РАН, 1 апреля будет относительно спокойно. Исследователи ещё не понимают, точно ли сбудутся катастрофические магнитнобуревые предсказания на четвёртый месяц года, но магнитные бури в апреле до 5 баллов точно дойдут. По данным учёных, самые сильные возмущения будут 5 апреля, а также с 8-го по 10-е число. С 15-го по 20-е нас ожидает передышка. А 22-го и 24-го снова будут сильные возмущения. С 26-го по 30-е нас ждёт покой. Тем не менее Москва — крупный город, здесь много электроприборов, так что геомагнитные возмущения в Москве ощущаются жёстче, нежели за городом.
Как защититься от неблагоприятного влияния магнитных бурь
Магнитные бури сегодня влияют как на здоровье людей, так и на спутники, а также электроприборы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy
Как защититься от влияния магнитных бурь? Прежде всего не стоит паниковать. Стресс во время магнитных бурь обладает повышенной опасностью: все ваши тревожные ощущения могут навредить непосредственно вашему организму. Расскажем, что делать, чтобы снизить влияние магнитных бурь на своё здоровье, а также какие категории граждан являются наиболее уязвимыми перед «магнитками». При этом защищать надо не только себя, но и технику. Вот как можно минимизировать вред от геомагнитных возмущений.
- Сохраняйте режим сна, спите по восемь часов в сутки.
- Больше проводите времени на свежем воздухе: гуляйте, занимайтесь спортом средней активности.
- Зарядка, контрастный душ и массаж — ваши друзья.
- Пейте много чистой воды или сока.
- Поменьше времени проводите за экранами смартфона, компьютера, телевизора. Лучше почитайте книгу.
С 13-го по 14 марта 1989 года произошло так называемое Квебекское событие — магнитная буря такой силы, что в канадской провинции Квебек выбило все пробки и люди остались без электричества. Сбои в работе космических аппаратов, нарушение радиосвязи — все эти «радости» она принесла с собой. Именно Квебекское событие — яркий пример того, как возмущения на Солнце могут влиять на электроприборы. Зато в Мексике в тот день наблюдали северное сияние. Сейчас расскажем, какие меры принять, чтобы защитить от магнитной бури в апреле свои электроприборы.
- Зарядите технику. Так вам не придётся подключаться к сети.
- Запаситесь батарейками, едой.
- Отключите ту электротехнику, которой в этот день пользоваться не будете.
- Экранируйте, экранируйте и ещё раз экранируйте! Особенно если у вас дома пассивная акустика. Ферромагнитные экраны ослабляют магнитные поля.
Советы врачей, как пережить магнитные бури в апреле 2025
Магнитные бури в апреле особенно лютуют: вот как защититься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Так как в первую очередь влияние магнитных бурь в апреле 2025 будет заметно на вашем собственном организме, то мы подскажем, что врачи советуют делать, чтобы помочь себе пережить второй месяц весны без потерь. В первую очередь позаботьтесь о вашей физической подготовке и наличии дома медикаментов. А мы поделимся дальнейшими рекомендациями.
- Помните, что часто изменение самочувствия при магнитных бурях носит психосоматический характер.
- Если у вас есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, вы, наверное, знаете, какие лекарства нужно принимать при обострениях. Носите их всегда с собой.
- Перед началом бури можете принять таблетку аспирина, чтобы унять боль и не дать крови стать густой, как сейчас у Паши Техника.
- Откажитесь от алкоголя, чая, кофе, тонизирующих напитков, газировки, жирной, сладкой, жареной и тяжёлой пищи.
- Проветривайте помещение.
- Займитесь дыхательной гимнастикой.
- Можете принять успокоительные в случае тревожности или нервозности. Попробуйте сначала природные, например валериану.
- Не стоит подвергать своё тело большим физическим нагрузкам.
Традиционно для магнитных бурь наиболее уязвимы люди старше 45 лет, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и неврологическими расстройствами. В группе риска также метеозависимые, те, кто страдает сахарным диабетом, и обладатели психических расстройств.
Для всех групп — признающих или не признающих влияние погоды, болеющих или здоровых — в такие дни важно сделать главное: затаиться, не нагружать себя, дать организму отдохнуть. Максимально снижаем активность, не берём на себя дополнительную работу, не стремимся к повышенной продуктивности. Если есть силы — делаем, если нет — отдыхаем. Те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут принять дополнительное лекарство и внимательно следить за своим состоянием. Но при этом важно избегать психоэмоциональных нагрузок. Отдыхаем, пьём чай или кофе, но лекарства «впрок» принимать не стоит. Живём по состоянию в этот день. Переживём его — и дальше всё будет хорошо.
Магнитные бури — это, конечно, страшно, но помните, что обычно о конкретном расписании возмущений ничего не известно до последнего. Кроме того, если вы следуете простым правилам: не нагружаете организм кофеином, спиртным и тяжёлой пищей, следите за здоровьем, занимаетесь гимнастикой, то пережить очередную «магнитку» вам куда легче. А в случае гипертонии свяжитесь с лечащим врачом — он обязательно подскажет, что делать. Текст о том, как на Солнце произошло пять вспышек, Life.ru писал недавно.