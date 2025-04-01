Прогноз магнитных бурь на апрель 2025: Шторма невиданной силы будут атаковать Землю нон-стоп Расписание магнитных бурь в апреле: какая солнечная активность будет в апреле 2025 года, как солнечные вспышки повлияют на магнитосферу Земли и самочувствие людей, подробные данные Лаборатории солнечной астрономии Института — в материале от Life.ru. 1 апреля, 16:00 Магнитные бури в апреле будут к нам беспощадны. Обложка © «Шедеврум»

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек, и происходить они будут буквально весь апрель. Начиная с четвёртого числа месяца пяти- и шестибалльные «магнитки» будут преследовать нас через день. Самый сильный удар мы почувствуем ближе к середине месяца. Что такое магнитные бури, когда они будут в апреле 2025, как понять, что магнитные бури сегодня, и как от них защититься, расскажем в материале.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения в геомагнитном поле Земли, которые вызваны солнечной энергией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Солнце — это звезда, от которой зависит вся жизнь на Земле, а также благополучие других планет Солнечной системы. Когда на поверхности жёлтого карлика возникают вспышки или корональные дыры, потоки солнечного ветра, миллиарды электрически заряженных частиц, отправляются во все стороны и в итоге достигают Земли. Именно тогда и начинается магнитная буря. Поток заряженных частиц провоцирует возмущения в геомагнитном поле планеты, оно возмущается, и в результате страдают спутники, электросети, метеозависимые, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. В общем, все, кто старше 25 лет. Это происходит потому, что человеческий организм — сам по себе замкнутая электрическая система. Геомагнитные возмущения провоцируют ухудшение самочувствия, обострение болезней, иногда приступы нервозности или тревоги. Как будут проходить магнитные бури в апреле 2025 года, расскажем далее.

График магнитных бурь в апреле 2025 по дням

Магнитные бури в апреле будут частыми и жёсткими, дойдут до 6 баллов. Фото © Time in.ru

Магнитные бури в апреле 2025 года будут следовать одна за другой. С полночи 3 апреля до 21 часа 4 апреля нас ждут возмущения уровня Kp 3. Умеренная магнитная буря уровня Kp 5 начнётся в 21 час 4 апреля и продлится сутки, до того же времени 5-го числа. Потом будет короткая передышка: сутки возмущений с 3 баллами, сутки малой магнитной бури-хорошистки, которая получила мощность Kp 4.

А 7 апреля начнётся апокалипсис — это будет сильная магнитная буря, заработавшая целых 6 баллов. Она останется с нами на двое суток.

С 21 часа 9 апреля станет легче, но ненамного: магнитная буря уровня Kp 5.

С девяти вечера 11 апреля по то же время 12-го числа будет слабая трёхбалльная буря. Подарок на День космонавтики, не иначе.

Зато с 21 часа 12 апреля будет магнитная буря уровня Kp 5, и длиться будет она ровно сутки.

13 апреля на сутки зарядит геомагнитный шторм в Kp 4, потом — сутки малого геомагнитного возмущения на 3 балла.

Магнитные бури в апреле 2025 прекратятся только с 27-го по 29-е число. Фото © Time in.ru

Расписание магнитных бурь по дням на апрель 2025 продолжается и во второй половине месяца. С 15-го по 16 апреля будет новая передышка: слабые, почти незаметные возмущения. Потом сутки трёхбалльной бури.

С 17-го на 18 апреля, с девяти вечера до девяти вечера, ожидается слабая магнитная буря, она составит 4 балла. Потом — двое суток трёхбалльного возмущения. А с вечера 20-го по вечер 24 апреля будет буря на 4 балла.

Следом — двое суток трёхбалльных возмущений. С 26-го по 29 апреля магнитных бурь вообще не будет! А с 29-го на 30 апреля — стандартные сутки трёхбалльных возмущений.

Магнитные бури в Москве в апреле 2025

Магнитные бури в Москве по дням. Как мы видим, в апреле будет тяжело. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В Москве, как сообщает Лаборатория солнечных исследований ИКИ и ИСЭФ при РАН, 1 апреля будет относительно спокойно. Исследователи ещё не понимают, точно ли сбудутся катастрофические магнитнобуревые предсказания на четвёртый месяц года, но магнитные бури в апреле до 5 баллов точно дойдут. По данным учёных, самые сильные возмущения будут 5 апреля, а также с 8-го по 10-е число. С 15-го по 20-е нас ожидает передышка. А 22-го и 24-го снова будут сильные возмущения. С 26-го по 30-е нас ждёт покой. Тем не менее Москва — крупный город, здесь много электроприборов, так что геомагнитные возмущения в Москве ощущаются жёстче, нежели за городом.

Как защититься от неблагоприятного влияния магнитных бурь

Магнитные бури сегодня влияют как на здоровье людей, так и на спутники, а также электроприборы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Как защититься от влияния магнитных бурь? Прежде всего не стоит паниковать. Стресс во время магнитных бурь обладает повышенной опасностью: все ваши тревожные ощущения могут навредить непосредственно вашему организму. Расскажем, что делать, чтобы снизить влияние магнитных бурь на своё здоровье, а также какие категории граждан являются наиболее уязвимыми перед «магнитками». При этом защищать надо не только себя, но и технику. Вот как можно минимизировать вред от геомагнитных возмущений.

Сохраняйте режим сна, спите по восемь часов в сутки.

Больше проводите времени на свежем воздухе: гуляйте, занимайтесь спортом средней активности.

Зарядка, контрастный душ и массаж — ваши друзья.

Пейте много чистой воды или сока.

Поменьше времени проводите за экранами смартфона, компьютера, телевизора. Лучше почитайте книгу.

С 13-го по 14 марта 1989 года произошло так называемое Квебекское событие — магнитная буря такой силы, что в канадской провинции Квебек выбило все пробки и люди остались без электричества. Сбои в работе космических аппаратов, нарушение радиосвязи — все эти «радости» она принесла с собой. Именно Квебекское событие — яркий пример того, как возмущения на Солнце могут влиять на электроприборы. Зато в Мексике в тот день наблюдали северное сияние. Сейчас расскажем, какие меры принять, чтобы защитить от магнитной бури в апреле свои электроприборы.

Зарядите технику. Так вам не придётся подключаться к сети.

Запаситесь батарейками, едой.

Отключите ту электротехнику, которой в этот день пользоваться не будете.

Экранируйте, экранируйте и ещё раз экранируйте! Особенно если у вас дома пассивная акустика. Ферромагнитные экраны ослабляют магнитные поля.

Советы врачей, как пережить магнитные бури в апреле 2025

Магнитные бури в апреле особенно лютуют: вот как защититься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Так как в первую очередь влияние магнитных бурь в апреле 2025 будет заметно на вашем собственном организме, то мы подскажем, что врачи советуют делать, чтобы помочь себе пережить второй месяц весны без потерь. В первую очередь позаботьтесь о вашей физической подготовке и наличии дома медикаментов. А мы поделимся дальнейшими рекомендациями.

Помните, что часто изменение самочувствия при магнитных бурях носит психосоматический характер.

Если у вас есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, вы, наверное, знаете, какие лекарства нужно принимать при обострениях. Носите их всегда с собой.

Перед началом бури можете принять таблетку аспирина, чтобы унять боль и не дать крови стать густой, как сейчас у Паши Техника.

Откажитесь от алкоголя, чая, кофе, тонизирующих напитков, газировки, жирной, сладкой, жареной и тяжёлой пищи.

Проветривайте помещение.

Займитесь дыхательной гимнастикой.

Можете принять успокоительные в случае тревожности или нервозности. Попробуйте сначала природные, например валериану.

Не стоит подвергать своё тело большим физическим нагрузкам.

Традиционно для магнитных бурь наиболее уязвимы люди старше 45 лет, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и неврологическими расстройствами. В группе риска также метеозависимые, те, кто страдает сахарным диабетом, и обладатели психических расстройств.

Для всех групп — признающих или не признающих влияние погоды, болеющих или здоровых — в такие дни важно сделать главное: затаиться, не нагружать себя, дать организму отдохнуть. Максимально снижаем активность, не берём на себя дополнительную работу, не стремимся к повышенной продуктивности. Если есть силы — делаем, если нет — отдыхаем. Те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут принять дополнительное лекарство и внимательно следить за своим состоянием. Но при этом важно избегать психоэмоциональных нагрузок. Отдыхаем, пьём чай или кофе, но лекарства «впрок» принимать не стоит. Живём по состоянию в этот день. Переживём его — и дальше всё будет хорошо. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

Магнитные бури — это, конечно, страшно, но помните, что обычно о конкретном расписании возмущений ничего не известно до последнего. Кроме того, если вы следуете простым правилам: не нагружаете организм кофеином, спиртным и тяжёлой пищей, следите за здоровьем, занимаетесь гимнастикой, то пережить очередную «магнитку» вам куда легче. А в случае гипертонии свяжитесь с лечащим врачом — он обязательно подскажет, что делать. Текст о том, как на Солнце произошло пять вспышек, Life.ru писал недавно.

Авторы Анна Волкова