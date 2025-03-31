7 киноляпов в легендарной комедии «Девчата», которые вы так и не заметили за 60 лет
«Я вот всё думала, как это люди «Девчат» смотрят. Ведь им же киноляпы должны мешать? А теперь вижу: не мешают», — в шутку спародировали мы героиню. Но если серьёзно, то вот 7 ошибок в любимом кино СССР, которые никто не замечал.
«Девчата» — фильм, который полюбился миллионам зрителей. Мы вроде и знаем его уже наизусть, но всё равно пересматриваем и смеёмся, как в первый раз. Но даже в любимой советской классике нашлось место для забавных киноляпов и несостыковок. Давайте вместе улыбнёмся этим милым ошибкам из нашего кинонаследия.
1. Чаепитие с сюрпризами
Девчата Юрия Чулюкина: несостыковки и ляпы в кадрах. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
Тося устроила маленький праздник, взяв продукты соседок. И тут начинается путаница: банки, хлеб и чайник постоянно прыгают по столу, меняя свои места. Особенно загадочно выглядит банка варенья, которая сама опустошается. Видимо, кто-то из съёмочной группы не удержался от лакомства.
2. Гитара-призрак
7 киноляпов в фильме «Девчата» которые трудно заметить. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
На кровати лежит гитара, спокойно отдыхает. Но камера переключается, и вот гитара уже на стене. Никто её не трогал, никто не подходил. Похоже, инструменту стало скучно лежать, и он решил самостоятельно украсить собой интерьер.
3. Саморазвязывающаяся шапка
Смешные ошибки в фильме «Девчата» 1961 года. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
В лесу Илья ходит в шапке, завязанной вверх ушками, как зайчонок. А спустя секунду шапка уже висит вниз ушками, как уши грустного щенка. Непонятно, кто успел так быстро развязать её, или это просто шапка с переменным настроением?
4. Шашечный беспредел
«Девчата» — культовый фильм с неожиданными киноляпами. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
На доске висят шашки, и кажется, что всё нормально. Но через мгновение их становится больше, будто кто-то незаметно добавляет их между кадрами. Возможно, на съёмках появился чемпион по шашкам и решил тайком доиграть партию.
5. Волшебные метаморфозы белья
Ошибки в фильме «Девчата» — что пропустили зрители. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
Комендант Михаил Пуговкин знакомится с Тосей и несёт бельё, которое выглядит так, будто его пожевал медведь. Но уже в следующем кадре стопка аккуратно выглажена и сложена. А в финале бельё и вовсе превращается в рулон. Видимо, это секретная техника складывания, доступная только комендантам.
6. Мистика исчезающих стульев
Необычные детали фильма «Девчата» — 7 забавных киноляпов. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
Илья сладко спит, полотенце мирно висит на кровати, рядом стоит стул. В следующем кадре полотенце уже изрядно помято, а стул исчезает. Видимо, стулу надоело стоять без дела, и он пошёл искать себе новое применение.
7. Чудеса советской архитектуры
Фильм «Девчата» Юрия Чулюкина — ошибки и несостыковки в кадре. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk
Если посмотреть на столовую снаружи, то она кажется маленьким уютным домиком. Однако стоит зайти внутрь, как помещение волшебным образом разрастается. И маленькое окошко снаружи превращается в два огромных окна изнутри. Наверное, у строителей закончились чертежи, и они строили на глазок.
Даже любимая киноклассика может удивить неожиданными сюрпризами, которые делают её только милее. Теперь, пересматривая «Девчат», вы точно не сможете удержаться от улыбки, замечая эти маленькие очаровательные нелепости. Ранее Life.ru делился киноляпами из другого знаменитого советского фильма «Любовь и голуби». Признавайтесь, вы тоже их не замечали ранее?