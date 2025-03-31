7 киноляпов в легендарной комедии «Девчата», которые вы так и не заметили за 60 лет

«Девчата» — фильм, который полюбился миллионам зрителей. Мы вроде и знаем его уже наизусть, но всё равно пересматриваем и смеёмся, как в первый раз. Но даже в любимой советской классике нашлось место для забавных киноляпов и несостыковок. Давайте вместе улыбнёмся этим милым ошибкам из нашего кинонаследия.

1. Чаепитие с сюрпризами

Девчата Юрия Чулюкина: несостыковки и ляпы в кадрах. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Тося устроила маленький праздник, взяв продукты соседок. И тут начинается путаница: банки, хлеб и чайник постоянно прыгают по столу, меняя свои места. Особенно загадочно выглядит банка варенья, которая сама опустошается. Видимо, кто-то из съёмочной группы не удержался от лакомства.

2. Гитара-призрак

7 киноляпов в фильме «Девчата» которые трудно заметить. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

На кровати лежит гитара, спокойно отдыхает. Но камера переключается, и вот гитара уже на стене. Никто её не трогал, никто не подходил. Похоже, инструменту стало скучно лежать, и он решил самостоятельно украсить собой интерьер.

3. Саморазвязывающаяся шапка

Смешные ошибки в фильме «Девчата» 1961 года. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

В лесу Илья ходит в шапке, завязанной вверх ушками, как зайчонок. А спустя секунду шапка уже висит вниз ушками, как уши грустного щенка. Непонятно, кто успел так быстро развязать её, или это просто шапка с переменным настроением?

4. Шашечный беспредел

«Девчата» — культовый фильм с неожиданными киноляпами. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

На доске висят шашки, и кажется, что всё нормально. Но через мгновение их становится больше, будто кто-то незаметно добавляет их между кадрами. Возможно, на съёмках появился чемпион по шашкам и решил тайком доиграть партию.

5. Волшебные метаморфозы белья

Ошибки в фильме «Девчата» — что пропустили зрители. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Комендант Михаил Пуговкин знакомится с Тосей и несёт бельё, которое выглядит так, будто его пожевал медведь. Но уже в следующем кадре стопка аккуратно выглажена и сложена. А в финале бельё и вовсе превращается в рулон. Видимо, это секретная техника складывания, доступная только комендантам.

6. Мистика исчезающих стульев

Необычные детали фильма «Девчата» — 7 забавных киноляпов. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Илья сладко спит, полотенце мирно висит на кровати, рядом стоит стул. В следующем кадре полотенце уже изрядно помято, а стул исчезает. Видимо, стулу надоело стоять без дела, и он пошёл искать себе новое применение.

7. Чудеса советской архитектуры

Фильм «Девчата» Юрия Чулюкина — ошибки и несостыковки в кадре. Фото © Кадры из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Если посмотреть на столовую снаружи, то она кажется маленьким уютным домиком. Однако стоит зайти внутрь, как помещение волшебным образом разрастается. И маленькое окошко снаружи превращается в два огромных окна изнутри. Наверное, у строителей закончились чертежи, и они строили на глазок.