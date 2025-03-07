И куда смотрели глаза режиссёра? 10 киноляпов, которые легко пропустить в любимом кино СССР

Советское кино не только привлекает чувством ностальгии, но и имеет ряд других особенностей. Во-первых, оно просто очень хорошее. Потом оно прививает подрастающему поколению правильные ценности. В советских фильмах поднимаются важные вопросы морали и этики. А насмешить так, как это умеют делать комедии СССР, мало кто умеет! И ляпы — тоже часть данной комедийной истории. Рассказываем о десяти неочевидных ляпах в советском кино. Пришлось много раз пересматривать любимые фильмы, чтобы их заметить.

Дверь в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Что-то странное происходит с дверью в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фото © Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Студентка Нина, героиня Натальи Варлей, в одном из эпизодов бьёт ногой по двери. На ней сиреневые колготки и туфли на каблуках, поэтому на белоснежной краске остаются чёрные вмятины. В следующем кадре, когда герой Вицина приносит ей угощения, все эти вмятины пропадают. Видимо, их очень стремительно постарались закрасить или заделать. Или просто эпизод с Вициным снимали до эпизода с Варлей.

Угощения в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» героиня Натальи Варлей — ненасытная женщина. Фото © Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай и др./ Kinopoisk

С угощениями тоже связан забавный киноляп. Трус, Балбес и Бывалый пытаются развлечь Нину песней, но та скучает и ест фрукты с булочкой. За несколько минут песни студентка успевает съесть огромное количество еды, а именно — абсолютно все угощения. А ведь их принесли на нескольких тарелках… Вот бы иметь такую суперсилу — ни в чём себе не отказывать и всё равно оставаться не только стройной, но и здоровой.

Булыжник в фильме «Джентльмены удачи»

В фильме «Джентльмены удачи» есть заколдованный пляж. Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия и др. / Kinopoisk

Герой Евгения Леонова, Доцент, в одном из кадров отбивает камнем свои штаны, потому что те все в цементе, их теперь невозможно носить. Брюки превратились в камень. А рядом с ним на пляже расположен большой булыжник. Уже в следующую секунду булыган пропадает. Интересно почему? Камни в Советском Союзе умели летать?

Платок в фильме «Москва слезам не верит»

В фильме «Москва слезам не верит» что-то странное происходит с платком. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Платок Катерины, героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит», живёт своей жизнью. Мы выясняем это, когда та едет в электричке. В одном кадре платок находится в её сумке, в следующую секунду камера перемещается на Гошу, возвращается — платка нет. Ещё один кадр — и платок снова на месте.

Серьги в фильме «Москва слезам не верит»

Серьги Люды в том же фильме тоже ведут себя странно. Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Когда Люда, героиня Ирины Муравьёвой, завершает свой макияж, у неё в ушах серьги с синими камнями и английским замком. Проходит пара секунд, кадры сменяются — и Люда щеголяет по Москве в белых клипсах. Как такое возможно? Может быть, девушка просто внезапно решила сменить аксессуар? Может быть, когда-нибудь мы узнаем.

Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия»

Гуттиэре в фильме «Человек-амфибия» достаточно нестабильно ведёт себя под водой. Фото © Кадры из фильма «Человек-aмфибия», режиссёр Владимир Чеботарёв, сценарист Алексей Кеплер / Kinopoisk

В сцене, когда Гуттиэре Бальтазар в исполнении Анастасии Вертинской ныряет в воду и на неё нападает акула, тоже есть киноляп. Девушка теряет сознание, падает на песчаное дно, это важно. Гуттиэре лежит спиной вниз, но в следующем кадре она уже на боку. А когда Ихтиандр приплывает спасти Гуттиэре, она снова лежит на спине, но на этот раз — на водорослях.

Бутерброд Тоси в фильме «Девчата»

И снова ненасытная женщина в советском кино. На сей раз это Тося из фильма «Девчата». Фото © Кадр из фильма «Девчата», YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Тося Кислицына может похвастаться шикарным аппетитом и крепким желудком. Буквально за несколько секунд она съедает целую половину бутерброда! Но на этом ляп не заканчивается: за эти же пару секунд Тося «успевает переодеться» из голубой водолазки в серую.

Пиджак в фильме «Служебный роман»

«Служебный роман» — ничто без пиджака, а пиджак — ничто без «Служебного романа». Фото © Кадры из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

В одном из эпизодов Людмила Прокофьевна разговаривает с Новосельцевым. В одном из кадров пиджак у неё нараспашку. А буквально спустя секунду коричневый жакет уже застёгнут на все пуговицы. Как у неё получилось? В СССР были соревнования по скоростному застёгиванию пиджаков? Или она просто не могла определиться, как лучше одеться?

Зонт в фильме «Служебный роман»

Зонт Ольги Рыжовой имеет способность к изменению внешнего вида в «Служебном романе». Фото © Кадры из фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Кадр © YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

А когда Ольга Рыжова идёт к станции электричек под дождём, конечно же, с зонтом, в её руках он складной и с круглой ручкой. В следующем кадре, то есть через пару секунд, всё меняется. Ручка зонта становится продолговатой. Неужели за такое короткое время Ольга успела потерять старый зонт и найти новый?

Музыканты в фильме «Карнавальная ночь»

«Карнавальная ночь» могла намеренно подменить музыкантов. Фото © Кадры из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube

В «Карнавальной ночи» Людмила Гурченко поёт песню «Пять минут», выходя из больших бутафорских часов. По обеим сторонам циферблата расположены музыканты. Видно, что снимали номер не в один дубль: сначала с правой стороны внизу играют скрипачи, потом они меняются на трубачей, меняются местами и меняют причёски.

Пространственно-временной континуум в фильме «Любовь и голуби»

В фильме «Любовь и голуби» происходит много странного, но на сей раз это буквально путешествие во времени. © «Любовь и голуби» (Фильм, 1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Вместо того чтобы смотреть «Назад в будущее», можно посмотреть советскую классику о нелёгкой жизни на селе — «Любовь и голуби». В одном кадре на доске около ДК написано, что до районного смотра самодеятельности осталось 69 дней. А через пару секунд того же фильма и, наверное, несколько минут того же дня женщины вытесняют дядю Митю к скамейке. И тут с пространством и временем происходит нечто странное: до смотра самодеятельности остаётся 65 дней. Видимо, двадцать минут на планете «Любви и голубей» равняются четырём дням на Земле.