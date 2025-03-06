Режиссёра Шона Бейкера обвинили в плагиате сценария «Аноры»

Американка по имени Эмили Дуорфилд заявила, что концепт фильма «Анора» был нагло украден режиссёром Шоном Бейкером у неё. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Я наконец-то посмотрела «Анору», и я устала молчать. В 2015 году я снималась в пилотном эпизоде сериала «The Skill Set» о стриптизёрше с Брайтон-Бич по имени Энни, которая попадает в сети русской мафии после того, как её богатый парень уходит», — рассказала она.

По словам девушки, сюжет к этому фильму придумала её подруга сценаристка Алана Мэсси. Она написала, что в 2016 году они даже прислали Шону Бейкеру пилотный выпуск, а тот поделился своими мыслями о нём. В итоге, по словам Эмили, кинодел бесстыдно украл идею к «Аноре», а вдобавок и дизайн костюма школьницы главной героини.

Девушка решила сделать историю достоянием общественности, поскольку ей надоело, что богатые и влиятельные мужчины безнаказанно воруют у женщин идеи. Она добавила, что слава и карьера актрисы её уже не интересуют, а на днях она попала под сокращение в государственной компании. Это и спровоцировало её обнародовать свою правду.