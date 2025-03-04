«Нам не по пути»: В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» неприемлемыми для русской души
Депутат Бурляев: Фильм «Анора» неприемлем для русской души, как и премия «Оскар»
Майки Мэдисон в фильме «Анора». Обложка © Кинопоиск
Фильм «Анора» с участием российских актёров является «антирусским», а сама кинопремия «Оскар» – «неприемлема для русской души». Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.
Бурляев об «Оскаре» и «Аноре». Видео © Life.ru
«Я давно потерял интерес к просмотрам пресловутого «Оскара», этой обезличенной жёлтой болванки, — она девальвирована. Когда-то давали (статуэтки) хорошим фильмам, сейчас всё стало тенденциозно, вседозволенно и неприемлемо для русской души», — считает депутат.
Парламентарий признался, что «Анору» он не смотрел, но ознакомился с синопсисом картины, на основе которого сделал вывод, что фильм «антирусский» и «антироссийский».
«Нам не по пути с «Оскаром». Мы будем создавать свои фестивали, которые будут транслироваться так же широко, как транслируется «Оскар». Только эти фестивали должны быть на правильных основах — основанные на традиционных духовно-нравственных ценностях», — утверждает парламентарий.
Однако не все в Госдуме такого же мнения. К примеру, депутат Гусев похвалил ленту, заявив, что она воспевает «настоящие ценности и любовь» фильм «Анора», который стал главным триумфатором прошедшей церемонии «Оскар». Картина взяла сразу пять статуэток: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую главную женскую роль, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Номинированный на лучшую роль второго плана Юра Борисов остался без приза, но со сцены его талант со сцены отметил известный актёр Роберт Дауни-младший, открыв перед российским коллегой двери в высшую лигу. Список всех остальных лауреатов кинопремии тоже есть у Life.ru.