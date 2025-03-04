«Нам не по пути»: В Госдуме назвали «Анору» и «Оскар» неприемлемыми для русской души

Фильм «Анора» с участием российских актёров является «антирусским», а сама кинопремия «Оскар» – «неприемлема для русской души». Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

Бурляев об «Оскаре» и «Аноре». Видео © Life.ru

«Я давно потерял интерес к просмотрам пресловутого «Оскара», этой обезличенной жёлтой болванки, — она девальвирована. Когда-то давали (статуэтки) хорошим фильмам, сейчас всё стало тенденциозно, вседозволенно и неприемлемо для русской души», — считает депутат.

Парламентарий признался, что «Анору» он не смотрел, но ознакомился с синопсисом картины, на основе которого сделал вывод, что фильм «антирусский» и «антироссийский».