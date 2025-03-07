10 безумных историй про Шрека: Кем была Фиона, что её связывает с Россией и кто сын Белоснежки

Первый «Шрек» вышел на экраны в 2001 году. Таким образом Вселенная отметила тот факт, что человечество пережило миллениум. Любопытная подробность: работников DreamWorks отправляли на работу в отдел «Шрека» в качестве наказания, если они «косячили» при анимации другого мультика студии — «Принца Египта». Это не помешало «Шреку» стать гораздо популярнее ПЕ и превратиться в многомиллионную франшизу. О самых безумных концепциях, которые могли родиться в таком горниле креативной индустрии, как «Шрек», а могли и нет, расскажем в материале.

Прототипом Шрека стал Морис Тийе — «самый уродливый человек на земле»

Морис Тийе — франко-челябинский рестлер, прототип Шрека. Фото © ТАСС / AP

Это не теория, это официальный шрекофакт. Рестлер из Франции Морис Тийе был широко известен в начале XX века под прозвищем Французский Ангел. А родился он вообще в Челябинском уезде Российской империи. Детство боец провёл в Санкт-Петербурге. «Ангелом» Мориса прозвали потому, что в юности он был очень красив. Но красота сохранилась ненадолго. В 19 лет у него диагностировали акромегалию, и именно это заболевание позволило Ангелу стать рестлером и определить тот самый «шрековский» внешний вид. Но с большой силой приходит большая ответственность, а также другие «приколы»: рестлера прозвали «самым уродливым человеком в мире», хотя это, очевидно, не так.

Прототипом Фионы была Хиония Гусева, мещанка, которая покушалась на жизнь Григория Распутина

Хиония Гусева, симбирская мещанка, неудавшаяся убийца Распутина, возможный прототип Фионы. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia, Wikipedia

Если вы думаете, что только у прототипа Шрека происхождение связано с Россией, то вы ошибаетесь. На этот раз это теория, но Фиона очень похожа на Хионию Гусеву, мещанку из села Старый Тукшум Симбирской губернии (ныне Ульяновская область). При крещении Хионию так и нарекли: Фиона, но в местном произношении имя слегка изменилось. Фиона Гусева больше всего известна миру покушением на убийство Григория Распутина, на которое она решилась, потому что считала старца дьяволом и хотела заколоть его, как заколол пророк Илья 450 ложных Вааловых пророков. У Хионии ничего не получилось. Два года Фиона просидела в психбольнице, а после Февральской революции её отпустили. Учитывая, что за год до «Принца Египта» вышел мультик «Анастасия» с Распутиным в роли главного злодея, вполне вероятно, что и Хиония Гусева стала известна аниматорам.

Принц Фаркуад может быть сыном Белоснежки

Это фанатская теория, но её можно косвенно подтвердить мюзиклом по «Шреку» от 2013 года, согласно которому отец Фаркуада — это гном Ворчун из истории про Белоснежку. Очень интересно, но кто же его мать? Тут на помощь приходят «пасхалки», которые встречаются в самой франшизе. Так, Фаркуад использует волшебное зеркало, которое могло достаться ему в наследство, а ещё у них похожие причёски.

Шрек — последний огр на земле

Шрек может быть последним зелёным великаном на земле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Это вполне вероятно, так как, кроме Фионы, других огров нам не показывают. И то Фиона — не совсем огр, она родилась в семье людей, а огром её сделала магия. В фан-среде бытует мнение, что на самом деле Кот в сапогах уничтожил всю популяцию огров в далёком-далёком королевстве, ну или разгневанные селяне провели «обнуление» расы зелёных человечков. Учитывая, что почти все огры, кроме Шрека, воинственны и склонны к каннибализму, это вполне возможно.

Это фея-крёстная прокляла Фиону

Имя ведьмы, которая наложила на Фиону проклятие огров, до сих пор нигде не указано. Есть разумные предположения, что это могла быть фея-крёстная — она и так сыграла отрицательную роль во второй части мультфильма. Злодейка также могла «вшить» в проклятие обязательное присутствие принца Чарминга для «разблокировки» человеческого облика принцессы, потому что с рождения запланировала их брак для своих бизнес-интересов.

Шрек просто изолирован от других огров

Шрек может быть просто изолирован от других великанов, потому что ему не нравится их поведение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Возможно, других огров не убивали, Шрек просто не хочет иметь с ними дела. Это косвенно доказывают в мюзикле, где семилетний великан покидает родительский дом после того, как отец в очередной раз грозится съесть его. В мультике 2010 года «Шрек навсегда» огр попадает в альтернативную реальность, где он никогда не рождался, и Фиона вместе с другими соплеменниками там весьма воинственная. А ещё у них у всех физическая подготовка куда лучше, чем у Шрека. Возможно, в мире оригинального Шрека огры были ещё более брутальными.

Шрек и Хан Соло из «Звёздных войн» одеты одинаково

Это похоже на правду. Они оба одеты в (почти) белую рубаху, жилет, пояс и штаны, цветовая гамма и форма несколько различаются, но «лук» один. На этом сходства не заканчиваются, ибо Хан Соло и Шрек оба влюбляются в принцессу, которую спасают, ищут собственную выгоду, но в итоге становятся великими героями. Единственное отличие: у Шрека нет пушки.

Одежда Шрека — зачарованная

Одежда Шрека может быть волшебной. Она не пачкается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Такое вполне может быть, потому что на протяжении всей франшизы Шрек валяется в грязи, грязью же он и моется, да и вещи свои, похоже, стирает тоже в грязи. Тем не менее его единственный комплект одежды намного чище, чем обычные джинсы после вечерней прогулки весной в 2025 году. Это наводит на мысль: может быть, одежда Шрека — волшебная, к ней просто не прилипает грязь. С другой стороны, прорисовывать такие детали в трёхмерном мультике — это много работы и большие бюджеты.

В спальне у Фионы висит постер с Джастином Тимберлейком

В спальне у принцессы Фионы висит плакат с Джастином Тимберлейком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Debby Wong

Это тоже факт, причём плакат в комнату принцессы поместили намеренно. Дело в том, что в 2001 году Фиону озвучивала Кэмерон Диас. В то время они с Тимберлейком встречались. Теперь эти отношения увековечены в мультике «Шрек». Постер изображает сэра Джастина — кажется, это единственное камео во франшизе.

Фанаты «Шрека» предлагают всем закопать на заднем дворе кассету или диск с мультиком

Это не теория, это проявление фанатского культа. Многие поклонники «Шрека» предлагают закопать у себя на заднем дворе кассету или диск с мультиком, чтобы будущие археологи гадали, кем же был для нас Шрек. Боялись мы его или же поклонялись ему? Сельским американцам это сделать проще, ибо у них задние дворы бывают чаще, чем, например, в России. У нас на родине можно закопать DVD с какой-нибудь из частей франшизы в общедомовом дворе.