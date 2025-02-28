Шрек боится быть отвергнутым, а Осёл – тревожный оптимист: Психолог раскрыл психотипы героев «Шрека»

Накануне студия Universal Pictures выпустила тизер к новой части мультфильма о зелёном огре «Шрек 5». В преддверии выхода картины, который планируется в 2026 году, Life.ru вместе с клиническим психологом Станиславом Самбурским решил «покопаться» в персонажах популярного мультика и выяснил их психотипы. Специалист рассказал, что в каждом герое заложено много смыслов и глубинных подтекстов.

«Шрек» — восхитительный мультик для всей семьи, но в нём спрятаны темы самоидентификации героев, принятия себя и окружающих. Рефреном через все серии идёт борьба с предрассудками, поэтому среди героев мультфильма каждый — уникальная личность с ярко выраженными внутренними конфликтами. Станислав Самбурский клинический психолог

Шрек

Огр Шрек. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

Главный герой серии мультфильмов — Шрек — типичный монстр, который сторонится всех и не желает активно контактировать с людьми. Так, по словам эксперта, он пытается скрыть свою низкую самооценку.

«Шрек — огромный огр, полностью соответствующий стереотипам о монстрах. Живёт один на болотах, пугает людей. Он привык к тому, что его отвергают, и сам выстраивает вокруг себя защитную стену. Его поведение характерно для людей с низкой самооценкой: он избегает людей, старается казаться грубым и равнодушным, а также сам шутит обо всём, за что его могут упрекать и бояться окружающие», — объяснил психолог.

Персонаж выбирает одиночество, так как боится быть отверженным. Как говорит Самбурский, с профессиональной точки зрения это указывает на избегающий тип привязанности.

«Он принимает навязанный обществом ярлык и начинает вести себя в соответствии с ним. Примерно так, как расшалившегося первоклассника неопытная учительница называет хулиганом и так подталкивает его нарушать порядок в классе все школьные годы. К счастью, дружба с Ослом и любовь Фионы помогают ему пересмотреть отношение к себе», — рассказал собеседник Life.ru.

Специалист отметил, что в конце мультфильма Шрек всё же принимает себя и начинает открываться другим — это является хорошим признаком эмоционального роста.

Фиона

Принцесса Фиона. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

По словам эксперта, Фиона является олицетворением внутренней борьбы противоречий внутри человека. Она пытается следовать ожиданиям, которые возложило на неё общество, но долго так продолжаться не могло.

Принцесса Фиона днём играет роль, которая соответствует общепринятым стандартам красоты, а ночью она превращается в огра. У людей внутренние противоречия работают примерно так же. Люди, которые находятся в состоянии внутреннего конфликта и вынуждены следовать ожиданиям общества, ночью могут «оторваться». Например, идеальная кукла Барби, секретарша, стереотипная во всех отношениях, ночью вдруг превращается в оторванную рокершу и занимается стритрейсингом. Днём она нашла способ реализоваться профессионально и зарабатывать, а ночью становится настоящей собой и гоняет с кайфом. Станислав Самбурский клинический психолог

Фиона-огр. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

Самбурский подчеркнул, что в первой серии особенно ярко показан страх Фионы быть отвергнутой. Однако в конце концов она принимает себя и обретает внутреннюю гармонию со своим «я».

«Особенно в первой серии Фиона стремится быть идеальной принцессой, зная, что ночью она превращается в огра. Очень символично показан страх многих людей быть отвергнутыми, если они покажут свою настоящую сущность. В конце мультфильма Фиона принимает свою форму, что можно рассмотреть как обретение внутренней гармонии», — говорит он.

Осёл

Осёл. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

Несмотря на то, что милый и болтливый ослик кажется напрочь лишённым страхов, на самом деле это не так. Самбурский утверждает, что за болтовнёй и неугомонным оптимизмом персонаж прячет свою тревогу и зависимость от мнения окружающих.

«Осёл — гиперактивный оптимист. У него сквозит страх и неуверенность в себе, которые он скрывает неуёмной болтовнёй и бесконечной активностью. Он навязчиво ищет дружбы и признания, потому что зависим от мнения окружающих. Его поведение — это попытка справиться с тревогой через гиперкоммуникацию», — подчеркнул эксперт.

У Осла, по мнению психолога, ярко выражена потребность в дружбе и поддержке, он крайне нуждается в социальных связях. Несмотря на навязчивость, этот герой мультфильма эмпатичен. Более того, на него всегда можно положиться, как на настоящего верного друга.

Лорд Фаркуад

Лорд Фаркуад. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

Лорд Фаркуад, по оценке Самбурского, является типичным — можно сказать шаблонным — нарциссом.

Он одержим властью, ему нравится его статус и быть совершенством. Он совершает свой нарциссический марш, желая жениться на принцессе Фионе, чтобы укрепить свой статус. Фаркуад, как и любой нарцисс, не способен на искренние чувства. Ему важны только поверхностные ценности, на глубокие отношения он не смотрит, потому что не видит в них никакой ценности. Лорд видит в людях лишь инструменты для достижения своих целей, так как сосредоточен исключительно на себе и своих амбициях. Как следствие, он одинок, поскольку не может принимать чувства других. Станислав Самбурский клинический психолог

Также специалист подчеркнул, что одновременно с нарциссизмом у лорда проявляется неуверенность в себе. Его одержимость совершенством и властью является ярким признаком того, что он пытается компенсировать неуверенность в себе за счёт показного удовлетворения.

Дракон

Дракон. Фото © «Шрек» 2001, реж. Эндрю Адамсон

Дракон Фионы в мультфильме символизирует подавленные эмоции, уверяет психолог.

«Её агрессия и ярость — самые яркие визуализации итога долгих лет одиночества. Когда осёл говорит ей комплименты, она буквально падает в любовь. Так бывает только у тех, кто испытывает огромную потребность в близости, любви и заботе», — отметил Самбурский.

В конце фильма дракон становится спокойной и счастливой рядом с Ослом. Это можно оценить как символ исцеления эмоциональной травмы через любовь.

Подводя итог, эксперт отметил, что почти все герои фильма проходят через три ключевых момента своей жизни.

Каждый из них принимает себя, пройдя путь от стыда за своё истинное «я» до полного принятия; каждый борется с предрассудками, основанными на внешности и стереотипах, которыми оперирует общество; каждый приходит к пониманию важности дружбы и любви чтобы принять себя и обрести своё счастье. Станислав Самбурский клинический психолог

«Мультфильм «Шрек» — это история о толерантности, принятии себя и борьбе с предрассудками. Здесь подчёркивается идея, что внешность, происхождение и стереотипы не должны определять отношение к людям», — подытожил он.