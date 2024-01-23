Психолог объяснил, почему Гурин из "Москвы слезам не верит" никогда не был бы счастлив с пикапершей Людмилой

Сергей Гурин — один из самых заметных персонажей легендарного фильма "Москва слезами не верит". Он талантливый хоккеист, который играл за сборную СССР, но не смог справиться с давлением славы и общественных ожиданий. Почему спортсмен променял карьерные перспективы на бутылку и почему распался их с Людочкой брак, Лайфу рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он считает, что Гурину было сложно переносить постоянный интерес к его персоне. Классическое проявление уважение к мужчине "давай выпьем" было для него сильным давлением общества. Очевидно, что хоккеисту было страшно обидеть людей и в какой-то момент он не смог сказать "нет": с этого момента его карьера пошла под откос. Человек его психотипа, один раз согласившись нарушить запрет тренера, дальше гораздо легче соглашается выпить. Так и у Гурина произошёл обмен карьерных перспектив на бутылку. Затем его жена Людмила, которая мечтала о блестящей жизни, разочаровалась в нём и ушла. Гурин остался один, без семьи, с загубленной карьерой и без цели в жизни.

Сергей Гурин во второй серии фильма "Москва слезам не верит" — человек без семьи, с загубленной карьерой и без цели в жизни. Фото © YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

Для психологического благополучия человеку нужно удовлетворять три основные потребности: автономия (свобода выбора и действия), компетентность (чувство собственной способности и достижения) и принадлежность (чувство связи и принятия другими). Гурин испытывал дефицит всех этих потребностей и обманулся, когда увидел в Людмиле ту, кто могла бы его поддерживать и воодушевлять по жизни. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Психолог считает, что Гурин страдал от низкой самооценки, низкой саморегуляции и низкой социальной поддержки. В первой серии он совсем юн, невротичен и нуждается в стабильных отношениях. Невротики чаще всего находят себе в пару тоже невротика или человека с другим психологическими проблемами. Психологически здоровому человеку, который осознает себя личностью, невозможно ужиться с невротиком.

Сергей Гурин в первой серии фильма "Москва слезам не верит" — ещё юный талантливый хоккеист. Фото © YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

Отношения Гурина с Людочкой не сложились, потому что они изначально построены на лжи и иллюзиях. Людмила умело завлекла парня, её уловки и искусные манипуляции подробно показаны в фильме. На примере Людочки можно разбирать все пикаперские приёмы — она ими владеет идеально, хотя в то время и слова-то такого не знали, замечает Самбурский. Людмила осознанно вышла замуж не по любви, а чтобы попасть в сытую, богатую жизнь, выехать на известном муже и не важно, кто это будет. Она не ценила Гурина как человека, а только как известного хоккеиста и "транспорт" в другой социальный круг.

Идеальной парой для Гурина была бы женщина властная, при этом любящая его не за что-то, а просто за то, что он есть. Женщина, которая смогла бы оградить его от ненужных встреч "ради приличия" и помогла сконцентрироваться на карьере, отмечает психолог.

"Но ему не повезло, ему попалась хищница, которая высосала из него всё, что смогла, и выбросила его. А он так и остался невротиком склонным к зависимостями. Причём он мог скатиться в любую зависимость: наркотическую, игровую, но алкоголизм оказался более доступен", — добавил собеседник Лайфа.

Сергей Гурин во второй серии фильма "Москва слезам не верит". Фото © YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

Гурин — жертва своего таланта, который принёс ему славу на короткий миг, но не счастье. Исполнители роли актёр Александр Фатюшин идеально показал алкоголика и все паттерны поведения, считает Самбурский.

"Посмотрите на поведение Гурина, в том числе, когда он во второй серии клянётся: "Последняя рюмка была, всё", и можно понять классическое поведение зависимых людей, не проходя ординатуру в диспансере", — говорит эксперт.