DreamWorks использовала тикток-фильтр россиянина с танцующим Шреком

В тизере к фильму «Шрек-5» появились кадры с тикток-фильтром, который создал российский дизайнер Максим Кузлин из Красноярска. Перед использованием DreamWorks обратилась к нему за разрешением на использование. О деталях он рассказал телеграм-каналу «кабачковая икра по акции».

Первый тизер нового «Шрека» был опубликован 27 февраля. Ролик открывается сценой с волшебным зеркалом, которое показывает короткие видео с огром. Среди них фигурирует ролик с фильтром Shrek in the sky («Шрек в небе»), изобретённый Кузлиным.

«Создал фильтр случайно. Поздно ночью в Питере ради удовольствия быстро собрал его. Он мгновенно стал вирусным. Несколько месяцев назад со мной связалась DreamWorks. Я согласился на их просьбу, ведь сам в каком-то смысле нарушил авторские права. Это стало отличным мемом и промо для меня», — рассказал Максим.