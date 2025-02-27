Зендея подарит голос дочке Шрека и Фионы в пятом продолжении мультфильма про огра

Студия Universal Pictures выпустила первый тизер к новому мультфильму «Шрек 5». В видео зрители увидят хорошо знакомых персонажей и подросшую дочку Шрека и Фионы. Ранее тройняшек — девочку и двух мальчиков — показывали немного и совсем юными.

Первый тизер к новому мультфильму «Шрек 5». Видео © X.com / Shrek

В свежем «Шреке» к ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Голос дочки героев подарит Зендея. Премьера мультфильма запланирована на 23 декабря 2026 года.

Сюжет фильма пока остаётся загадкой, но фанаты считают, что он может продолжить истории «Шрека навсегда» и «Кота в сапогах 2». Новая графика также привлекла внимание поклонников, однако многие сочли её не такой детализированной в сравнении с прошлыми частями франшизы.