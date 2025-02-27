Зендея подарит голос дочке Шрека и Фионы в пятом продолжении мультфильма про огра
Universal выпустила первый тизер мультфильма «Шрек 5» с Зендеей
Кадр из мультфильма «Шрек 5». Обложка © X.com / Shrek
Студия Universal Pictures выпустила первый тизер к новому мультфильму «Шрек 5». В видео зрители увидят хорошо знакомых персонажей и подросшую дочку Шрека и Фионы. Ранее тройняшек — девочку и двух мальчиков — показывали немного и совсем юными.
Первый тизер к новому мультфильму «Шрек 5». Видео © X.com / Shrek
В свежем «Шреке» к ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Голос дочки героев подарит Зендея. Премьера мультфильма запланирована на 23 декабря 2026 года.
Сюжет фильма пока остаётся загадкой, но фанаты считают, что он может продолжить истории «Шрека навсегда» и «Кота в сапогах 2». Новая графика также привлекла внимание поклонников, однако многие сочли её не такой детализированной в сравнении с прошлыми частями франшизы.
А недавно появились новости о Джоне Литгоу, который возможно станет новым Альбусом Дамблдором в сериале по «Гарри Поттеру». 79-летний актёр, известный по таким фильмам, как «Интерстеллар» и «Корона», заявил, что ему предложили исполнить роль директора Хогвартса. Культовое фэнтези ожидают также в 2026 году.