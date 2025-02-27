СМИ: Бывший офис Sony Pictures захотел отсудить в России почти миллиард рублей

Бывшее представительство Sony Pictures в России, компания «Контент-клуб», подало в суд на российские киносети с требованием выплатить почти один миллиард рублей. Об этом сообщает РБК.

Иски связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии до её ухода с российского рынка в 2022 году. Наибольший иск на 436,4 миллиона рублей подан к сетям «Формула кино» и «Синема парк». Киносеть «Каро» получила иск на 71,6 миллиона рублей. Общая сумма требований по 20 искам превышает 980 миллионов рублей.