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26 февраля, 17:17

«Автодор» оценил последствия ухода компании Vinci из России

«Автодор»: Уход французской компании Vinci не повлияет на российские дороги

Выход Vinci из российского рынка обусловлен санкционной политикой Европейского Союза и не окажет негативного влияния на дорожное и эксплуатационное управление «Автодора». Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов Европейского союза и не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность госкомпании «Автодор», — рассказали в пресс-службе, передаёт ТАСС.

По информации, предоставленной «Автодором», российские компании, зарегистрированные в стране, активно продолжают заниматься этой деятельностью. В начале создания сети высокоскоростных дорог сотрудничество с зарубежными компаниями дало возможность перенять их опыт в строительстве и в процессе эксплуатации платных магистралей. Согласно данным пресс-службы, российские организации достигли высокого технического уровня и полностью соответствуют международным стандартам.

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Напомним, французская корпорация Vinci S.A. продала активы в России. В то же время группа «Нацпроектстрой» получила долю Vinci S.A. в обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Это предприятие было создано в 2007 году совместно с «Мостотрестом» и стало победителем тендера на строительство и эксплуатацию участка высокоскоростной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Александра Мышляева
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