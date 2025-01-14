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14 января, 08:39

Трафик на платных дорогах за год вырос на 33%, несмотря на повышение цен

Фото © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Фото © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

В прошлом году количество проездов по платным дорогам, управляемым «Автодором», увеличилось на одну треть и достигло 379 миллионов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные самой компании.

Несмотря на стабильный рост этого показателя, в 2023 году прирост числа пользователей оказался рекордным — он составил 17%, в то время как в 2022 году этот показатель был на уровне 13,3%. Основным двигателем роста стала трасса М-12 «Восток», где количество проездов увеличилось более чем в четыре раза.

Госкомпания связывает данный рост с открытием нескольких новых участков дороги в 2023 году, что обеспечило полноценное движение между Москвой и Казанью.

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Кроме того, в «Автодоре» сообщили, что с июля 2024 года будет запущен обход Твери на трассе М-11. Также на увеличение трафика повлиял «бесшовный» коридор, соединяющий Санкт-Петербург и Казань.

Интенсивность движения продолжает расти: если в начале прошлого года на магистрали ежедневно проезжало около 6 тысяч автомобилей, то сейчас это число возросло до 10 тысяч.

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Ранее Минтранс предложил существенно увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам с системой «Свободный поток» почти в семь раз. Если данное предложение будет одобрено, штраф для водителей легковых автомобилей вырастет с 1,5 до 10 тысяч рублей, а для грузовиков — с 5 до 30 тысяч рублей.

Марина Фещенко
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