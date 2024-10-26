Штрафы для «зайцев» на платных дорогах могут повысить в 7 раз

Минтранс предложил увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам с системой «Свободный поток» почти в семь раз. Если предложение будет принято, для водителей легковушек штраф вырастет с 1,5 до 10 тысяч рублей, а для грузовых – с 5 до 30 тысяч.

Больше всего нарушителей именно на дорогах с системой «Свободный поток», где нет шлагбаумов, а деньги списываются автоматически с помощью транспондера. Многие водители предпочитают оплачивать только штрафное постановление — а вот долг за ними так и остаётся.

«Анализ статистики оплат показал, что в установленный законодательством пятидневный срок постоплаты не было оплачено 57% проездов по номерным знакам. При этом отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. Также растёт количество пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд», — заявило министерство.

Для иностранных перевозчиков в Минтрансе предложили отдельное взыскание в размере 50 тысяч рублей. Также планируется отменить поблажку в виде оплаты 50% в течение 20 дней. В ведомстве пояснили, что сейчас более 30% водителей предпочитают ездить «зайцами», так как сумма штрафа со скидкой выходит меньше оплаты проезда.