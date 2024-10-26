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26 октября, 10:19

Штрафы для «зайцев» на платных дорогах могут повысить в 7 раз

Минтранс РФ: Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить в 7 раз

Минтранс предложил увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам с системой «Свободный поток» почти в семь раз. Если предложение будет принято, для водителей легковушек штраф вырастет с 1,5 до 10 тысяч рублей, а для грузовых – с 5 до 30 тысяч.

Больше всего нарушителей именно на дорогах с системой «Свободный поток», где нет шлагбаумов, а деньги списываются автоматически с помощью транспондера. Многие водители предпочитают оплачивать только штрафное постановление — а вот долг за ними так и остаётся.

«Анализ статистики оплат показал, что в установленный законодательством пятидневный срок постоплаты не было оплачено 57% проездов по номерным знакам. При этом отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. Также растёт количество пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд», — заявило министерство.

Для иностранных перевозчиков в Минтрансе предложили отдельное взыскание в размере 50 тысяч рублей. Также планируется отменить поблажку в виде оплаты 50% в течение 20 дней. В ведомстве пояснили, что сейчас более 30% водителей предпочитают ездить «зайцами», так как сумма штрафа со скидкой выходит меньше оплаты проезда.

Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам
Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

Ранее Life.ru рассказали, что российских водителей могут начать лишать прав из-за автономеров без триколора. Сейчас на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно. Однако скоро всё изменится.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Алена Пенчугина
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