Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

С начала осени у регионов появилась возможность самостоятельно устанавливать санкции за неоплаченный проезд по платным дорогам. Первой данным правом воспользовалась Москва. В столице успели выписать около 140 тысяч штрафов, однако часть из них была отменена, так как водители досрочно погашали долг.

Как передаёт «Коммерсантъ», проезд по платным дорогам в столице напрямую зависит от класса автомобиля и колеблется в пределах от 416 до 1200 рублей. При этом штраф с сентября обходимся водителям значительно дороже — от 3 до 15 тысяч рублей. Ранее цена была фиксированной для всех авто, однако теперь право менять сумму принимает каждый регион по отдельности.

В дальнейшем планируется ввести аналогические поправки в Московской области и Санкт-Петербурге. В случае изменений штраф может вырасти до 30 тысяч рублей за проезд на Западном скоростном диаметре без оплаты. В столице «не повезло» автолюбителям, решившим проехать бесплатно по проспекту «Багратиона».