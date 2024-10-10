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10 октября, 08:08

Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

С начала осени у регионов появилась возможность самостоятельно устанавливать санкции за неоплаченный проезд по платным дорогам. Первой данным правом воспользовалась Москва. В столице успели выписать около 140 тысяч штрафов, однако часть из них была отменена, так как водители досрочно погашали долг.

Как передаёт «Коммерсантъ», проезд по платным дорогам в столице напрямую зависит от класса автомобиля и колеблется в пределах от 416 до 1200 рублей. При этом штраф с сентября обходимся водителям значительно дороже — от 3 до 15 тысяч рублей. Ранее цена была фиксированной для всех авто, однако теперь право менять сумму принимает каждый регион по отдельности.

В дальнейшем планируется ввести аналогические поправки в Московской области и Санкт-Петербурге. В случае изменений штраф может вырасти до 30 тысяч рублей за проезд на Западном скоростном диаметре без оплаты. В столице «не повезло» автолюбителям, решившим проехать бесплатно по проспекту «Багратиона».

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Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти минимум на 30% из-за подорожания автозапчастей, что вызвало недовольство Национального автомобильного союза. Глава союза Антон Шапарин отметил, что страховка в России в несколько раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на схожие условия.

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Life.ru

Мария Любицкая
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