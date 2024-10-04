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4 октября, 05:10

В России могут ввести многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах

В Госдуме предложили штрафовать на 10 млн за рекламу на припаркованных прицепах

  • В России хотят ввести штрафы в размере до 10 млн рублей за рекламу на припаркованных прицепах. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, депутат Олег Леонов из «Справедливой России» направил в ГД законопроект, в котором предлагается внесение поправок в закон о рекламе. Связано это с тем, что россияне стали массово жаловаться на рекламу, расположенную на прицепах, которые, помимо этого, ещё и занимают бесплатные парковочные места. Больше всего это раздражает жителей столицы.

В новом законопроекте предлагается создать систему запретов, за нарушение которых владельцев прицепов и рекламных агентств обяжут выплачивать штрафы до ₽10 млн.

Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и их периодически перемещают на новое место. Стоит такое удовольствие примерно ₽35 000 в месяц.

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Ранее Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон об обязательной компенсации неиспользованных отгулов увольняющимся сотрудникам. К примеру, сотрудник имеет право взять отгул, если он был на работе в выходной день или праздник. При увольнении работодатель будет обязан подсчитать все неиспользованные дни и выплатить компенсацию за них.

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Агентство «Москва» / Зыков Кирилл

Владимир Озеров
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