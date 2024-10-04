В России могут ввести многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах

В России хотят ввести штрафы в размере до 10 млн рублей за рекламу на припаркованных прицепах. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, депутат Олег Леонов из «Справедливой России» направил в ГД законопроект, в котором предлагается внесение поправок в закон о рекламе. Связано это с тем, что россияне стали массово жаловаться на рекламу, расположенную на прицепах, которые, помимо этого, ещё и занимают бесплатные парковочные места. Больше всего это раздражает жителей столицы.

В новом законопроекте предлагается создать систему запретов, за нарушение которых владельцев прицепов и рекламных агентств обяжут выплачивать штрафы до ₽10 млн.

Сейчас существование таких прицепов практически не регулируется: они оформлены на физлицо и их периодически перемещают на новое место. Стоит такое удовольствие примерно ₽35 000 в месяц.