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24 сентября, 12:36

Госдума приняла закон об обязательной компенсации отгулов при увольнении

Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном, чтении одобрили поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают обязательную компенсацию неиспользованных отгулов увольняющимся сотрудникам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, сотрудник имеет право на отгул, если он работал в выходной день или праздник. Если в течение года он огулом не воспользовался, то этот день пойдёт в его дело. Также теперь при увольнении работодатель обязан подсчитать все неиспользованные дни отдыха и выплатить за них компенсацию. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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А ранее россиянам подсказали хитрый способ продлить отпуск на несколько дней. Однако на такую схему может не согласиться руководство.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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