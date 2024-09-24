Госдума приняла закон об обязательной компенсации отгулов при увольнении
Депутаты Госдумы во втором и третьем, окончательном, чтении одобрили поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают обязательную компенсацию неиспользованных отгулов увольняющимся сотрудникам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Так, сотрудник имеет право на отгул, если он работал в выходной день или праздник. Если в течение года он огулом не воспользовался, то этот день пойдёт в его дело. Также теперь при увольнении работодатель обязан подсчитать все неиспользованные дни отдыха и выплатить за них компенсацию. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
А ранее россиянам подсказали хитрый способ продлить отпуск на несколько дней. Однако на такую схему может не согласиться руководство.
Life.ru