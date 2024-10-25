Российских водителей хотят лишать прав из-за автономеров без триколора

До конца 2024 года в ГОСТ об автономерах внесут корректировки о российском триколоре. Сейчас на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно. Однако теперь триколор на автомобильных знаках станет обязательным, поделились в «Парламентской газете» со ссылкой на ответ ГИБДД депутату петербургского Заксобрания Павлу Крупнику.

«Техническим комитетом по стандартизации <...> ведётся работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — сообщили в ГАИ.

Крупник пожаловался, что на дорогах стали появляться новые и дорогие автомобили без триколора на знаках. Депутат также попросил ГАИ рассмотреть возможность введения наказания за такое пренебрежение и подумать о временном лишении прав «непатриотичных» водителей.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин РФ не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», — уверен Крупник.