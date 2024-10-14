Иностранный «гонщик» с 1453 штрафами лишился BMW и оказался в военкомате в Петербурге
В Петербурге иностранец на BMW за год нарушил ПДД более 1450 раз
Сотрудники ГАИ в Петербурге в ходе проверки водителей автомобилей с иностранными номерами определили «чемпиона», который в течение года нарвался на штраф за нарушение ПДД почти полторы тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, насобирав штрафов на 363 тысячи рублей», — сказано в публикации.
Теперь у «чемпиона» изъяли транспортное средство, а самого водителя доставили в военкомат, где поставили на воинский учёт.
По словам инспекторов, большинство нарушителей правил дорожного движения — граждане прибалтийских стран и ближнего зарубежья. Им были вручены извещения о штрафах, размер которых в общей сложности составил более 4,7 миллиона рублей.
За самые крупные нарушения был изъят 91 автомобиль. 20 машин при этом будут отданы таможенным органам из-за нарушений процедуры временного ввоза. Полицейские также нашли признаки несоблюдения миграционного законодательства, вследствие чего более 100 человек были привлечены к административной ответственности.
Ранее адвокат Власова заявила, что телеведущему Марату Башарову грозит арест из-за огромного количества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Только за 2024 год актёр нарушил правила на дороге более 300 раз.
Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry