Life.ru выяснил, чьи премиальные авто эвакуируют в Москве из-за нарушения ПДД

Дептранс Москвы регулярно отчитывается о борьбе с нарушителями ПДД, которые взяли за привычку парковать свои авто на газонах, тротуарах и велодорожках. Нередко на зелёных насаждениях оказываются и люксовые иномарки стоимостью десятки миллионов рублей, владельцы которых, судя по всему, не сильно пекутся о многотысячных штрафах и порче облика столицы. Имена дорожных беспредельщиков выяснил Life.ru.

Одним из любителей бросать свою ласточку где попало оказался пластический хирург Дмитрий Мельников. Его Bentley Flying Spur представительского класса блюстители ПДД заметили на газоне. А вот учредитель компании «Бамстройтехнологии» Михаил Амирян идентифицировал спорткар Lamborghini Aventador как велосипед и оставил машину ночевать на велодорожке. Его примеру последовал и блогер Асхаб Тамаев, владеющий таким же итальянским болидом.

В список нарушителей также попал шофёр владельца нефтегазовой бизнес-империи Рашида Сардарова, который ранее вошёл в топ-500 богатейших людей России. Закон оказался не писан и отцу ребёнка Юлии Волковой из группы «Тату» Парвизу Ясинову. Сыну олигарха ежемесячно приходят десятки штрафов, а его Bentley Continental GT нередко оказывается на велодорожках. Подробности читайте в собственном расследовании Life.ru.