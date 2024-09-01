Дорожные камеры с 1 сентября работают по-новому: что изменилось для водителей

Фото- и видеофиксация нарушений ПДД в России теперь начала производиться с учётом новых правил установки и применения камер на дорогах. Соответствующие положения федерального закона вступают в силу с 1 сентября.

Теперь передвижные и стационарные камеры должны быть расположены в населённых пунктах так, чтобы зона их покрытия начиналась на расстоянии не менее 100 метров от дорожного указателя, обозначающего начало населённого пункта.

Камеры будут устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрёстках, аварийно-опасных участках проезжей части, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах строительства, реконструкции и капремонта, а также в местах, где запрещается стоянка или остановка автомобилей.

Кроме того, все камеры должны иметь сертификацию и свидетельство о метрологической поверке. Контроль за установкой будет осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти региона или владельцем дороги по согласованию с территориальным органом МВД. Перемещение передвижных камер и мест их установки в рабочем состоянии не предусмторено.