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29 августа, 13:14

В Курской области камеры перестали штрафовать автомобилистов, за исключением особых случаев

Волк: В Курской области перестали автоматически выносить штрафы за ПДД

Автодорога в России. Обложка © Life.ru

Автодорога в России. Обложка © Life.ru

В Курской области перестали автоматически выносить штрафы за нарушение ПДД, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, административное законодательство в отношении граждан на территории региона применяется в «особом» порядке.

«Так, все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость», — пояснила Волк.

Кроме того, начиная с 8 августа такие постановления не выносились, однако к грубым правонарушениям, в том числе вождению в пьяном виде, это не относится.

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Ранее в нескольких приграничных районах Курской области сделали бесплатными мобильные связь и интернет. Мера будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Матвей Константинов
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