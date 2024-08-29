В Курской области камеры перестали штрафовать автомобилистов, за исключением особых случаев

В Курской области перестали автоматически выносить штрафы за нарушение ПДД, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, административное законодательство в отношении граждан на территории региона применяется в «особом» порядке.

«Так, все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость», — пояснила Волк.

Кроме того, начиная с 8 августа такие постановления не выносились, однако к грубым правонарушениям, в том числе вождению в пьяном виде, это не относится.