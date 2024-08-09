Мобильную связь и интернет сделали бесплатными в Курской области

В нескольких районах Курской области жители смогут пользоваться связью и мобильным интернетом бесплатно вплоть до завершения действия режима ЧС. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства цифрового развития РФ.

"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Бесплатно можно: звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными", — говорится в тексте.