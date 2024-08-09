Мобильную связь и интернет сделали бесплатными в Курской области
Минцифры: В Курской области связь и мобильный интернет доступны бесплатно
Жителям Курской области сделали бесплатный интернет и связь. Обложка © freepik / katemangostar
В нескольких районах Курской области жители смогут пользоваться связью и мобильным интернетом бесплатно вплоть до завершения действия режима ЧС. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства цифрового развития РФ.
"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Бесплатно можно: звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными", — говорится в тексте.
Подобные бесплатные услуги будут предоставлены в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах области. В министерстве подчеркнули, что понимают необходимость оставаться на связи в нынешней сложившейся ситуации на фоне атак ВСУ.
Напомним, 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, ситуация в регионе остаётся сложной, но вовсе не критической. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. Также сообщалось, что правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей.