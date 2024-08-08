В Роскомнадзоре раскрыли детали масштабных DDoS-атак на Курскую область

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который входит в ведомство Роскомнадзора, защитили три объекта в Курской области от масштабных DDoS-атак. Одной из целей злоумышленников была инфраструктура операторов связи. Об этом сообщили в РКН.

"8 августа подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи", — цитирует сообщение ТАСС.