В Роскомнадзоре раскрыли детали масштабных DDoS-атак на Курскую область
Роскомнадзор отразил DDoS-атаки и защитил объекты в Курской области
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который входит в ведомство Роскомнадзора, защитили три объекта в Курской области от масштабных DDoS-атак. Одной из целей злоумышленников была инфраструктура операторов связи. Об этом сообщили в РКН.
"8 августа подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи", — цитирует сообщение ТАСС.
По сведениям ЦМУ ССОП и данным операторов сотовой связи региона, сейчас в Курской области не наблюдается критичных аварий или обращений в связи с подобными проблемами. В центре уточнили, что объём самой мощной из атак в пике достигал 112 гигабит в секунду. Защитить объекты ЦМУ ССОП удалось благодаря Национальной системе противодействия DDoS-атакам, которая обеспечивает дополнительный фактор защиты для самых важных и общественно значимых ресурсов российского Интернета.
Напомним, что сегодня утром появились сообщения о том, что на интернет-ресурсы Курской области была совершена масштабная DDoS-атака. В региональной администрации сообщали о недоступности множества сетевых сервисов. Практически с полной уверенностью можно считать, что за этим стоит Украина, войска которой утром 6 августа предприняли попытку прорваться через приграничье области вглубь российской территории.
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