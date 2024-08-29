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29 августа, 03:59

В ПВР Курской области началась вакцинация для нераспространения инфекций

В целях недопущения распространения массовых инфекционных заболеваний в курских пунктах временного размещения Роспотребнадзор организовал вакцинацию населения. Всего развёрнуты 84 прививочные бригады, уточнила пресс-служба ведомства.

Первоочерёдной задачей службы является создание в ПВР коллективного иммунитета к вирусу гриппа. Для этого врачей обеспечили необходимыми вакцинами, расходными материалами, медикаментами и антисептиками.

«Вакцинация организована в медицинских пунктах ПВР. На сегодняшний день привито уже более 32% от подлежащих иммунизации», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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По состоянию на 26 августа в пунктах временного размещения находились почти 12 тысяч курян. Все они и ещё 24 тысячи человек, пострадавших от действий ВСУ в приграничье, получили финансовую помощь на общую сумму 543 миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rabusta

Илья Пушкарев
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