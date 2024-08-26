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Регион
26 августа, 12:04

Пострадавшим в результате атаки ВСУ на Курскую область выплатили 543 млн рублей

Жители Курской области, которые пострадали в результате атаки ВСУ, получили материальную помощь — всего им выплатили 543 миллионов рублей. Об этом рассказал замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

«Финансовую помощь получили уже более 36 тысяч человек на сумму 543 миллиона рублей», — сказал он в ходе пресс-брифинга оперативного штаба.

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Напомним, что Украина атаковала Курскую область 6 августа, бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор. Помочь пострадавшим жителям региона вызвались многие регионы России. В МЧС отметили, что более 121 тысяч человек отселили из девяти приграничных районов области. Кроме того, в ведомстве рассказали, как сегодня помогают жителям Курской области, находящимся в ПВР.

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Telegram / Алексей Смирнов

Наталья Афонина
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