Звёздный лихач: Нарушившему ПДД Башарову грозит арест из-за сотен неоплаченных штрафов

Российский актёр и телеведущий Марат Башаров может оказаться под арестом, его могут закрыть на 15 суток из-за безумного количества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — они исчисляются сотнями. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Звездач» сообщила адвокат Ольга Власова.

«Либо привлечь к принудительным работам. Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — объяснила Власова.

У Башарова нашли более 600 штрафов за нарушенные правила дорожного движения. В частности, в 2024 году за актёром зафиксировали 308 нарушений, за прошлый год он получил 258 штрафов, а в 2022 — 52. В основном артист нарушает скоростной режим или не соблюдает требования дорожных знаков и разметки.