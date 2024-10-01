Звёздный лихач: Нарушившему ПДД Башарову грозит арест из-за сотен неоплаченных штрафов
Адвокат: Башарова могут арестовать на 15 суток из-за штрафов за нарушение ПДД
Российский актёр Марат Башаров. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Российский актёр и телеведущий Марат Башаров может оказаться под арестом, его могут закрыть на 15 суток из-за безумного количества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — они исчисляются сотнями. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Звездач» сообщила адвокат Ольга Власова.
«Либо привлечь к принудительным работам. Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — объяснила Власова.
У Башарова нашли более 600 штрафов за нарушенные правила дорожного движения. В частности, в 2024 году за актёром зафиксировали 308 нарушений, за прошлый год он получил 258 штрафов, а в 2022 — 52. В основном артист нарушает скоростной режим или не соблюдает требования дорожных знаков и разметки.
Впрочем, есть человек, успехи которого в нарушении ПДД затмевают даже Башарова. Иронично, но это спортсмен. Ранее Life.ru рассказывал о том, что капитану ФК «Локомотив» и одному из игроков сборной россии по футболу Дмитрию Баринову может грозить административный арест на 15 суток из-за неоплаченных нарушений правил езды. Футболист набрал 703 штрафа на общую сумму в 642 тысячи рублей за полтора года.