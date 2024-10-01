Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 14:54

Звёздный лихач: Нарушившему ПДД Башарову грозит арест из-за сотен неоплаченных штрафов

Адвокат: Башарова могут арестовать на 15 суток из-за штрафов за нарушение ПДД

Российский актёр Марат Башаров. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Российский актёр Марат Башаров. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Российский актёр и телеведущий Марат Башаров может оказаться под арестом, его могут закрыть на 15 суток из-за безумного количества неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — они исчисляются сотнями. Об этом в беседе с телеграм-каналом «Звездач» сообщила адвокат Ольга Власова.

«Либо привлечь к принудительным работам. Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — объяснила Власова.

У Башарова нашли более 600 штрафов за нарушенные правила дорожного движения. В частности, в 2024 году за актёром зафиксировали 308 нарушений, за прошлый год он получил 258 штрафов, а в 2022 — 52. В основном артист нарушает скоростной режим или не соблюдает требования дорожных знаков и разметки.

Солист BTS получил многомиллионный штраф за пьяную езду на самокате
Солист BTS получил многомиллионный штраф за пьяную езду на самокате

Впрочем, есть человек, успехи которого в нарушении ПДД затмевают даже Башарова. Иронично, но это спортсмен. Ранее Life.ru рассказывал о том, что капитану ФК «Локомотив» и одному из игроков сборной россии по футболу Дмитрию Баринову может грозить административный арест на 15 суток из-за неоплаченных нарушений правил езды. Футболист набрал 703 штрафа на общую сумму в 642 тысячи рублей за полтора года.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Марат Башаров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров