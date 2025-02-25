Из России ушёл один из крупнейших операторов платных дорог Европы

Французская компания Vinci S.A. продала свои активы в России, связанные с управлением платными автодорогами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации издания, группа «Нацпроектстрой» приобрела долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Эта компания была основана в 2007 году совместно с «Мостотрестом» и выиграла тендер на строительство и эксплуатацию участка высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2021 году «Мостотрест» передал 50% своей доли в СЗКК группе «Нацпроектстрой» . В 2023 году компания сообщила о прибыли в размере 4,6 миллиарда рублей при выручке в 11,55 миллиарда рублей.

Предварительные данные за 2024 год показывают чистую прибыль в 5,8 миллиарда рублей и выручку в 10,34 миллиарда рублей. Также генеральный директор группы «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин получил 100% долю в ООО «Объединенные системы сбора платы»;