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25 марта, 14:30

«Людк, а Людк, ты видела эти киноляпы?»: 7 неожиданных ошибок в фильме «Любовь и голуби»

Life.ru нашёл 7 самых курьёзных киноляпов в любимом фильме «Любовь и голуби», которые можно заметить, только если знать, куда смотреть.

«Любовь и голуби» — один из самых любимых фильмов нашего кинематографа, разошедшийся на цитаты и прочно обосновавшийся в сердцах миллионов. Интересно, что при всей народной любви эта комедия оказалась одной из самых богатых на киноляпы. В картине можно найти больше десятка различных несостыковок и ошибок монтажа. В этом материале мы разберём семь самых интересных моментов, которые вы, возможно, не замечали, пересматривая историю про Василия, Надежду и голубей.

Платок Надежды с настроением

Киноляпы в фильме «Любовь и голуби», которые мало кто заметил. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Киноляпы в фильме «Любовь и голуби», которые мало кто заметил. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Когда Надежда идёт на встречу с Василием, её платок повязан синей стороной наружу. Но уже через пару кадров он чудесным образом поворачивается оранжевой стороной. Видимо, платок решил помочь героине и подобрал более жизнерадостный цвет для такого эмоционального момента. Или это просто сам режиссёр через такую деталь показал нам, как меняется внутреннее состояние Надежды.

Рубашка дяди Мити меняет узор

7 ошибок монтажа в советской комедии «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

7 ошибок монтажа в советской комедии «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Наблюдательные зрители заметят, что в сцене перед «потопом» дядя Митя сначала появляется в однотонной рубашке. Камера переключается на женщин, возвращается к нему — и вот на нём уже клетчатая рубашка. А в следующем кадре — снова однотонная. Похоже, что Юрский настолько вжился в роль, что даже его костюм начал жить по законам «дядимитиной» логики — непредсказуемо и с характером.

Призрачная статуэтка голубя

Самые забавные несостыковки в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Самые забавные несостыковки в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

В сцене мужских разговоров, где Василий и дядя Митя дают Лёньке советы про армию, на тумбочке стоит статуэтка голубя. В следующем кадре она исчезает. Наверное, даже фарфоровый голубь не выдержал «мужских» разговоров и решил улететь. Какая ирония — в фильме про любовь к голубям даже декоративная птица выбирает свободу и независимость!

Куртки, живущие собственной жизнью

Невидимые дети и исчезающие вещи: странности фильма «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Невидимые дети и исчезающие вещи: странности фильма «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Когда Василия провожают в город, на стене висит одна куртка. Кадр меняется — и на том же крючке уже красуется совсем другая верхняя одежда. Видимо, куртки в этом доме тоже решили поучаствовать в сюжете фильма и устроить свою версию показа мод. Или это намёк на переменчивость всего в жизни — даже таких мелочей, как одежда на вешалке.

Дети-невидимки на лавочке

Почему в фильме «Любовь и голуби» так много киноляпов и несостыковок. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Почему в фильме «Любовь и голуби» так много киноляпов и несостыковок. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Помните момент, когда дядя Митя эффектно спрыгивает вниз во время танцев? На лавочке рядом с ним никого нет. Камера меняет ракурс — и вуаля! На той же лавочке уже сидят дети. Ещё один кадр — и там совершенно другие ребятишки. Похоже, в деревне все знают секрет мгновенного перемещения, а может, юные актёры просто не могли усидеть на месте.

Путешествующий во времени галстук

Телепортирующиеся предметы в советской классике «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Телепортирующиеся предметы в советской классике «Любовь и голуби». Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

В сцене разговора с Раисой Захаровной в спортзале на Василии красуется синий галстук. А позже она порекомендует ему купить точно такой же на рынке. Получается парадокс — то ли Василий купил галстук до того, как ему его посоветовали, то ли он умеет перемещаться во времени.

Переезжающая без грузчиков мебель

Путешествия во времени в комедии «Любовь и голуби»: 7 доказательств. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Путешествия во времени в комедии «Любовь и голуби»: 7 доказательств. Фото © Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

В эмоциональной сцене с письмом Василия за спиной Надежды виднеется окно и телевизор. Но после фразы «Он ушёл к другой» фон резко меняется — теперь там шкаф с посудой. Кажется, мебель в доме Кузякиных тоже переживала семейную драму и не могла найти себе места. А может, это метафора того, как мир героини переворачивается с ног на голову.

Эти маленькие несостыковки нисколько не портят впечатление от фильма, а, наоборот, делают его ещё более живым и настоящим. В конце концов, в настоящей жизни тоже случаются нелогичности и совпадения. А «Любовь и голуби» — картина удивительно жизненная, со всеми её странностями и киноляпами, которые мы готовы пересматривать снова и снова, находя каждый раз что-то новое. Любите советский кинематограф? Тогда обязательно пройдите тест по сладким парочкам из СССР, которыми восхищались все. Сможете отгадать, из каких они фильмов?

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Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik / starline

Сергей Трофимов
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