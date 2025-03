19 лучших сериалов про любовь, которые не оставят равнодушными Список лучших сериалов про любовь. Зарубежные и русские сериалы про любовь. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Топ-19 самых интересных сериалов про любовь в материале Life.ru 24 марта, 21:35 Кадры из сериалов «Танго на осколках», «Опасная близость», «И просто так» / Kinopoisk

Любовь — это чувство, которое вдохновляет на лучшие поступки. Мы собрали для вас подборку из 19 лучших сериалов, которые тронут сердце и подарят незабываемые эмоции. В каждом из них в центре стоит любовная линия, которая заставляет переживать, мечтать и верить в силу настоящих чувств.

Зарубежные сериалы про любовь

Зарубежные сериалы про любовь часто удивляют разнообразием сюжетов и глубиной чувств. Здесь можно найти как лёгкие романтические истории, так и сложные драмы, которые заставляют задуматься о настоящих чувствах. Мы собрали самые яркие и трогательные из них, которые подарят вам массу эмоций.

Эмили в Париже (Emily in Paris)

Кадр из сериала «Эмили в Париже», режиссёр Эндрю Флеминг, сценарист Даррен Стар / Kinopoisk

Жанр: романтическая комедия

Страна: США

Режиссёр: Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора

Сценарист: Даррен Стар

Актёры: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд

Дата выхода: 2 октября 2020 года

Где смотреть: Netflix

Рейтинг: 7.4/10 («Кинопоиск»)

Эмили — молодая и амбициозная американка, которая переезжает в Париж, чтобы работать в маркетинговом агентстве. На новом месте её ждут не только трудности адаптации, но и неожиданные романтические переживания. В этом сериале ярко раскрывается тема любви на фоне парижского очарования и новых культурных открытий.

Нормальные люди (Normal People)

Жанр: драма, романтика

Страна: Ирландия

Режиссёр: Леонард Абрахамсон, Хетти Макдональд

Сценарист: Салли Руни (по её роману), Элис Бирч

Актёры: Дейзи Эдгар-Джонс, Пол Мескал, Десмонд Иствуд

Дата выхода: 26 апреля 2020 года

Где смотреть: «Амедиатека»

Рейтинг: 7,6/10 («Кинопоиск»)

Сериал основан на одноимённом бестселлере Салли Руни, который получил широкое признание. Мэриан и Коннелл — два подростка из маленького ирландского городка, которые, несмотря на различие в социальном статусе, начинают сложные отношения, сопровождающиеся любовью, болью и взрослением. История разворачивается на протяжении нескольких лет, показывая, как меняются их жизнь и чувства друг к другу.

Бриджертоны (Bridgerton)

Кадр из сериала «Бриджертоны», режиссёр Том Верика, сценарист Крис Ван Дьюсен / Kinopoisk

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

Режиссёр: Том Верика, Шери Фоксон, Триша Брок

Сценарист: Дэниэл Робинсон, Крис Ван Дьюсен

Актёры: Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Симон Эшли, Никола Кохлан, Люк Ньютон

Дата выхода: 25 декабря 2020 года

Где смотреть: Netflix

Рейтинг: 7.7/10 («Кинопоиск»)

Сериал переносит зрителей в альтернативный Лондон эпохи регентства, где восемь братьев и сестёр из семьи Бриджертон ищут любовь и счастье в высшем обществе. Каждый сезон фокусируется на романтической истории одного из членов семьи, раскрывая их личные переживания и испытания.

Дополнительные факты:

сериал основан на серии романов Джулии Куинн;

«Бриджертоны» стали одним из самых популярных проектов Netflix, набрав 82 млн просмотров в первые 28 дней после релиза первого сезона;

в мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», рассказывающий предысторию королевы Шарлотты;

ожидается выход четвёртого сезона, съёмки которого начались в сентябре 2024 года. Премьера планируется на 2026 год.

Сцены из супружеской жизни (Scenes from a Marriage)

Жанр: драма

Страна: США

Режиссёр: Хагай Леви

Сценарист: Ингмар Бергман, Хагай Леви

Актёры: Оскар Айзек, Джессика Честейн, Николь Бахари, Това Фелдшух, Кори Столл, Сунита Мани

Дата выхода: 12 сентября 2021 года

Где смотреть: HBO

Рейтинг: 7.9/10 («Кинопоиск»)

Сериал рассказывает о супружеской паре Джонатане и Мире, которые после десяти лет совместной жизни решают развестись. Этот процесс открывает перед ними новые грани их отношений, заставляя переосмыслить любовь, привязанность и личные границы.

Дополнительные факты:

сериал является ремейком одноимённого фильма Ингмара Бергмана 1973 года;

Оскар Айзек и Джессика Честейн ранее работали вместе над фильмом «Самый жестокий год» (2014);

«Сцены из супружеской жизни» получили положительные отзывы за глубокий психологический подход к изображению супружеских отношений и выдающуюся игру актёров.

Дрянь (Fleabag)

Кадр из сериала «Дрянь», режиссёр Гарри Брэдбир, сценарист Фиби Уоллер-Бридж / Kinopoisk

Жанр: драма, комедия

Страна: Великобритания

Режиссёр: Гарри Брэдбир, Тим Киркби

Сценарист: Фиби Уоллер-Бридж

Актёры: Фиби Уоллер-Бридж, Шан Клиффорд, Оливия Колман, Бретт Гельман, Билл Патерсон, Эндрю Скотт

Дата выхода: 21 июля 2016 года

Где смотреть: Okko

Рейтинг: 8.1/10 («Кинопоиск»)

«Дрянь» — это история ироничной раскованной молодой британки, которая бросает вызов общепринятым нормам, борется со скукой и пытается разобраться с демонами своего прошлого. Живя в современном Лондоне, она управляет кафе, заводит мимолётные интрижки и сталкивается с семейными трудностями. Сериал глубоко и с юмором исследует темы утраты, любви и поиска себя.

Дополнительные факты:

сериал основан на одноимённом моноспектакле Фиби Уоллер-Бридж, представленном на театральном фестивале в 2013 году;

Фиби Уоллер-Бридж получила премию BAFTA за лучшую женскую роль в комедийном сериале за первый сезон;

во втором сезоне сериал был номинирован на 11 премий «Эмми» и выиграл 6, включая «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая актриса комедийного сериала»;

«Дрянь» получила премию «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл), а также за лучшую женскую роль в телевизионном сериале (комедия или мюзикл).

Русские сериалы про любовь

Отечественные сериалы про любовь часто удивляют своей глубиной и искренностью. В них есть место не только ярким чувствам, но и сложным жизненным ситуациям, которые делают любовь ещё более настоящей и трогательной.

Между нами химия

Кадр из сериала «Между нами химия», режиссёр Карина Чувикова, сценарист Карина Чувикова / Kinopoisk

Жанр: драма

Страна: Россия

Режиссёр: Карина Чувикова

Сценарист: Карина Чувикова, Юлия Гулян, Евгения Хрипкова

Актёры: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко

Дата выхода: 6 марта 2025 года

Где смотреть: Wink

Рейтинг: 7,2/10 («Кинопоиск»)

Таня — молодая женщина, которая днём воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Её жизнь кардинально меняется, когда она узнаёт о своём серьёзном диагнозе. Теперь её беспокоит только будущее её семьи и возможность обеспечить её.

Нежность

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Анна Меликян, Владимир Щегольков

Сценарист: Анна Меликян, Елена Гордеева, Денис Тарасов

Актёры: Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев

Дата выхода: 12 ноября 2020 года

Где смотреть: Premier, Start, «Иви», Okko

Рейтинг: 8.1/10 («Кинопоиск»)

Сериал рассказывает о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной, которая в случайной командировке встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно теряет его. Елена решает всеми возможными способами найти его, используя логику, эзотерику, помощь подруг и даже знакомство с новым мужчиной. Этот путь приводит её к самопознанию и обретению себя.

Танго на осколках

Кадр из сериала «Танго на осколках», режиссёр Сергей Сенцов, сценарист Галина Мосалова / Kinopoisk

Жанр: мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Сергей Сенцов

Сценарист: Галина Мосалова, Виктория Бугаева

Актёры: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер

Дата выхода: 13 февраля 2025 года

Где смотреть: Kion, Start

Рейтинг: 7.0/10 («Кинопоиск»)

Нора — успешная бизнес-леди с железной хваткой как в работе, так и в семейных отношениях. Её идеальный мир рушится после внезапной смерти мужа Вани, когда она обнаруживает, что он вёл двойную жизнь: изменял ей и тайно занимался танго. Пытаясь понять причины его поступков, Нора погружается в мир танго, что становится для неё личным вызовом и путём к самопознанию.

Бывшие

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Россия

Режиссёр: Иван Китаев

Сценарист: Алексей Троцюк, Эльдар Великорецкий, Екатерина Суровцева

Алексей Троцюк, Эльдар Великорецкий, Екатерина Суровцева Актёры: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Григорий Чабан, Софья Лебедева, Татьяна Волкова

Дата выхода: 4 июня 2018 года

4 июня 2018 года Где смотреть: Start

Рейтинг: 7,7/10 («Кинопоиск»)

Яна — пациентка реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Перед ней стоит нелёгкий путь к выздоровлению. Но однажды в жизни Яны всё меняется, когда она встречает нового психолога-консультанта Илью. Поначалу девушка для него — очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих.

Опасная близость

Кадр из сериала «Опасная близость», режиссёр Иван Китаев, сценарист Владимир Батрамеев / Kinopoisk

Жанр: драма

драма Страна: Россия

Режиссёр: Иван Китаев

Сценарист: Владимир Батрамеев, Наргиз Багирзаде, Галина Волошина

Актёры: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артём Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Максим Матузный

Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артём Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Максим Матузный Дата выхода: 20 марта 2025 года

Анна — успешный пластический хирург, управляющая собственной клиникой, и преданная жена Виктора. Их жизнь рушится, когда Виктор попадает в аварию вместе с любовницей Женей. Оказавшись перед лицом предательства, Анна решает отомстить, что приводит к цепи непредсказуемых событий, затрагивающих жизнь многих людей.

Турецкие сериалы про любовь

Турецкие сериалы про любовь завоевали популярность по всему миру благодаря своим глубоким сюжетам и страстным романтическим линиям. Они часто сочетают элементы драмы, семейных отношений и неожиданного поворота событий, что делает каждый просмотр настоящим эмоциональным опытом. В этом разделе мы собрали самые яркие и трогательные турецкие новеллы о любви.

Зимородок (Yalı Çapkını)

Кадр из сериала «Зимородок», режиссёр Бурджу Алптекин, сценарист Мехмет Барыш Гунгер / Kinopoisk

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Турция

Режиссёр: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт

Сценарист: Мехмет Барыш Гунгер, Диана Рахмат-Мубарак, Лейла Услу Отер, Экин Акчай

Актёры: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам, Гёзде Кансу, Дирен Полатогуллари, Эрсин Арыджы

Дата выхода: 23 сентября 2022 года

Рейтинг: 7,9/10 («Кинопоиск»)

Сюжет сериала вращается вокруг Ферита Корхана, избалованного наследника богатой семьи, и Сейран Шанлы, молодой девушки из провинции. Из-за семейных обстоятельств они вынуждены вступить в брак, что приводит к множеству сложных ситуаций и испытаний для обоих, через которые раскрываются темы любви, предательства и семейных традиций. Сериал основан на реальной истории турецкой семьи и записях психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу, использованных для написания книги Madalyonun İçi («Внутри медальона»).

Сериал в России получил такое название из-за ошибки перевода. По-турецки сериал называется Yalı Çapkını, в переводе на русский такое словосочетание означает «бабник из особняка», что в целом передаёт смысл сериала. Однако если эти слова написать слитно, то уреyalıçapkını означает птицу — зимородка.

Чёрная любовь (Kara Sevda)

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Турция

Режиссёр: Хилал Сарал, Экин Пандир

Сценарист: Озлем Йылмаз, Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ

Актёры: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык, Орхан Гюнер, Неше Байкент, Зейно Эраджар

Дата выхода: 14 сентября 2015 года

Рейтинг: 8.2/10 («Кинопоиск»)

«Чёрная любовь» рассказывает о любви между Кемалем, инженером из бедной семьи, и Нихан, дочерью магната. Несмотря на социальные различия и препятствия, их чувства сильны. Однако вмешательство Эмира, друга детства Нихан, приводит к трагическим событиям, разлучившим влюблённых. Спустя годы они вновь встречаются, но прошлые раны и новые испытания усложняют их путь к счастью.

Гюльджемаль (Ask-i Destan /Gülcemal)

Кадр из сериала «Гюльджемаль», режиссёр Мерве Чолак, сценарист Селда Акин / Kinopoisk

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Турция

Режиссёр: Мерве Чолак, Юсуф Пирхасан

Сценарист: Селда Акин, Джихан Чалискантюрк, Эда Тезджан

Актёры: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели, Нилай Эрдонмез, Джахит Гёк, Мелтем Акчёл, Нилюфер Ачикалын

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Рейтинг: 8,3/10 («Кинопоиск»)

Много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть, но испытания закалили его и сделали безжалостным. Он с сестрой возвращается в Бурсу, мечтая разыскать мать и отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чьё счастье он разрушит ради Гюлендам.

Индийские сериалы про любовь

Индийские сериалы про любовь — это сочетание ярких эмоций, красочных сюжетов и невероятной страсти. Зачастую они погружают зрителей в мир богатых традиций, культуры и семейных ценностей, но в то же время затрагивают универсальные темы любви и отношений.

Мадхубала — одна любовь, одна страсть (Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon)

Кадр из сериала «Мадхубала — одна любовь, одна страсть», сценарист Саурабх Тевари / Kinopoisk

Жанр: мелодрама

Страна: Индия

Сценарист: Саурабх Тевари

Актёры: Драшти Дхами, Вивиан Дсена, Сима Капур, Раза Мурад, Паллави Пурохит, Авинеш Рекхи

Дата выхода: 28 мая 2012 года

Рейтинг: 8,3/10 («Кинопоиск»)

Сериал описывает историю молодой и красивой девушки по имени Мадхубала, которая родилась прямо на съёмочной площадке Болливуда. Хотя героиня и появилась на свет буквально на коленях киноиндустрии, она никогда не стремилась в мир большого кино. Мадху живёт довольно простой, лишённой гламура и шика жизнью, но всё меняется в один момент. Волею судьбы она встречается с суперзвездой РК, он же Ришаб Кхундра, и её жизнь приобретает новые краски и оттенки. Героине придётся пройти много испытаний ради своей любви.

Прекрасная любовь (Piyaa Albela)

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама

Страна: Индия

Режиссёр: Ашиш Шривастав

Сценарист: Сурадж Р. Барджатья

Актёры: Шин Дасс, Авинаш Вадхаван

Дата выхода: 6 марта 2017 года

«Прекрасная любовь» — это современная адаптация индийской легенды о мудреце Вишвамитре и небесной нимфе Менаке. Сюжет сосредоточен на двух главных героях: Нарене и Пудже. Нарен — сын состоятельной семьи, увлечённый психологией и духовными практиками, отличается замкнутостью и неопрятным внешним видом. Пуджа — его полная противоположность: энергичная, уверенная в себе девушка с множеством талантов, включая карате и танцы. Родители Нарена, обеспокоенные его отрешённостью, просят Пуджу помочь вернуть его к реальности. В процессе их взаимодействия между ними развивается сложная и многогранная связь.

Один король, одна королева (Ek Tha Raja Ek Thi Rani)

Кадр из сериала «Один король, одна королева», режиссёр Паван Пархи, сценарист Файзал Ахтар / Kinopoisk

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Индия

Режиссёр: Паван Пархи

Сценарист: Файзал Ахтар

Актёры: Драшти Дхами, Сиддхант Карник, Эйша Сингх, Сартаж Гилл, Анита Радж

Дата выхода: 27 июля 2015 года

Действие начинается в 1940-е годы. У принца Рана неожиданно умирает жена, которую он очень любит. Горе мужчины сложно передать, но ему нужно вновь жениться. Избранницей принца становится девушка Гаятри, выросшая в обычной семье. Сможет ли новая жена помочь супругу преодолеть горе и стать настоящей королевой для жителей страны?

Новинки и ожидаемые сериалы про любовь 2025

В 2025 году нас ждут новые сериалы о любви, которые будут держать в напряжении и трогать сердца зрителей. Эти новинки обещают увлекательные сюжеты, яркие персонажи и, конечно, незабываемую романтику.

Высокий сезон

Кадр из сериала «Высокий сезон», режиссёр и сценарист Стас Иванов / Kinopoisk

Жанр: драма, боевик

Страна: Ирландия, Вьетнам, Россия

Режиссёр и сценарист: Стас Иванов

Актёры: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов

Молодая пара — Миша и Аня — проводит свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала мёртвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в её прошлом, которое она от него намеренно утаила.

Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной армии Вьетнама Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.

Открытый брак, 2-й сезон

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Страна: Россия

Режиссёр: Иван Китаев, Анна Курбатова

Сценарист: Анна Курбатова, Анна Соболевская

Актёры: Марина Александрова, Антон Васильев, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнёв

Рейтинг: 7,4/10 («Кинопоиск»)

Севе и Оксане за 40. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившаяся карьера. Завидная жизнь, они образцовая пара. Оказавшись в гуще мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признаётся в этом мужу. Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать… открытый брак.

Сева неохотно, но соглашается, ведь он сам уже давно живёт двойными стандартами, у него есть любовница — учительница его младшего сына. В конце концов, для него это win-win. Супруги ступают на неизведанную территорию открытого брака — здравствуй, свобода!

И просто так (And just like that...)

Кадр из сериала «И просто так», режиссёр и сценарист Майкл Патрик Кинг / Kinopoisk

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Страна: США

Режиссёр: Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер

Сценарист: Майкл Патрик Кинг, Даррен Стар, Джули Роттенберг

Актёры: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Марио Кантоне, Сара Рамирес, Эван Хэндлер, Сарита Чоудри, Николь Ари Паркер

Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба всё так же крепка. Хотя Саманты больше нет рядом, зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — Кэрри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта всё так же отдаёт себя семье и дому.

Ожидается, что премьера новых серий состоится в 2025 году — точная дата выхода пока не объявлена. Съёмки третьего сезона начались после завершения забастовки Гильдии сценаристов США. Сериал выходит на стриминговом сервисе Max.

Авторы Анна Розанова