19 лучших сериалов про любовь, которые не оставят равнодушными
Список лучших сериалов про любовь. Зарубежные и русские сериалы про любовь. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Топ-19 самых интересных сериалов про любовь в материале Life.ru
Кадры из сериалов «Танго на осколках», «Опасная близость», «И просто так» / Kinopoisk
Любовь — это чувство, которое вдохновляет на лучшие поступки. Мы собрали для вас подборку из 19 лучших сериалов, которые тронут сердце и подарят незабываемые эмоции. В каждом из них в центре стоит любовная линия, которая заставляет переживать, мечтать и верить в силу настоящих чувств.
Зарубежные сериалы про любовь
Зарубежные сериалы про любовь часто удивляют разнообразием сюжетов и глубиной чувств. Здесь можно найти как лёгкие романтические истории, так и сложные драмы, которые заставляют задуматься о настоящих чувствах. Мы собрали самые яркие и трогательные из них, которые подарят вам массу эмоций.
Эмили в Париже (Emily in Paris)
Кадр из сериала «Эмили в Париже», режиссёр Эндрю Флеминг, сценарист Даррен Стар / Kinopoisk
- Жанр: романтическая комедия
- Страна: США
- Режиссёр: Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора
- Сценарист: Даррен Стар
- Актёры: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд
- Дата выхода: 2 октября 2020 года
- Где смотреть: Netflix
- Рейтинг: 7.4/10 («Кинопоиск»)
Эмили — молодая и амбициозная американка, которая переезжает в Париж, чтобы работать в маркетинговом агентстве. На новом месте её ждут не только трудности адаптации, но и неожиданные романтические переживания. В этом сериале ярко раскрывается тема любви на фоне парижского очарования и новых культурных открытий.
Нормальные люди (Normal People)
- Жанр: драма, романтика
- Страна: Ирландия
- Режиссёр: Леонард Абрахамсон, Хетти Макдональд
- Сценарист: Салли Руни (по её роману), Элис Бирч
- Актёры: Дейзи Эдгар-Джонс, Пол Мескал, Десмонд Иствуд
- Дата выхода: 26 апреля 2020 года
- Где смотреть: «Амедиатека»
- Рейтинг: 7,6/10 («Кинопоиск»)
Сериал основан на одноимённом бестселлере Салли Руни, который получил широкое признание. Мэриан и Коннелл — два подростка из маленького ирландского городка, которые, несмотря на различие в социальном статусе, начинают сложные отношения, сопровождающиеся любовью, болью и взрослением. История разворачивается на протяжении нескольких лет, показывая, как меняются их жизнь и чувства друг к другу.
Бриджертоны (Bridgerton)
Кадр из сериала «Бриджертоны», режиссёр Том Верика, сценарист Крис Ван Дьюсен / Kinopoisk
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: США
- Режиссёр: Том Верика, Шери Фоксон, Триша Брок
- Сценарист: Дэниэл Робинсон, Крис Ван Дьюсен
- Актёры: Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Симон Эшли, Никола Кохлан, Люк Ньютон
- Дата выхода: 25 декабря 2020 года
- Где смотреть: Netflix
- Рейтинг: 7.7/10 («Кинопоиск»)
Сериал переносит зрителей в альтернативный Лондон эпохи регентства, где восемь братьев и сестёр из семьи Бриджертон ищут любовь и счастье в высшем обществе. Каждый сезон фокусируется на романтической истории одного из членов семьи, раскрывая их личные переживания и испытания.
Дополнительные факты:
- сериал основан на серии романов Джулии Куинн;
- «Бриджертоны» стали одним из самых популярных проектов Netflix, набрав 82 млн просмотров в первые 28 дней после релиза первого сезона;
- в мае 2023 года вышел спин-офф «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», рассказывающий предысторию королевы Шарлотты;
- ожидается выход четвёртого сезона, съёмки которого начались в сентябре 2024 года. Премьера планируется на 2026 год.
Сцены из супружеской жизни (Scenes from a Marriage)
- Жанр: драма
- Страна: США
- Режиссёр: Хагай Леви
- Сценарист: Ингмар Бергман, Хагай Леви
- Актёры: Оскар Айзек, Джессика Честейн, Николь Бахари, Това Фелдшух, Кори Столл, Сунита Мани
- Дата выхода: 12 сентября 2021 года
- Где смотреть: HBO
- Рейтинг: 7.9/10 («Кинопоиск»)
Сериал рассказывает о супружеской паре Джонатане и Мире, которые после десяти лет совместной жизни решают развестись. Этот процесс открывает перед ними новые грани их отношений, заставляя переосмыслить любовь, привязанность и личные границы.
Дополнительные факты:
- сериал является ремейком одноимённого фильма Ингмара Бергмана 1973 года;
- Оскар Айзек и Джессика Честейн ранее работали вместе над фильмом «Самый жестокий год» (2014);
- «Сцены из супружеской жизни» получили положительные отзывы за глубокий психологический подход к изображению супружеских отношений и выдающуюся игру актёров.
Дрянь (Fleabag)
Кадр из сериала «Дрянь», режиссёр Гарри Брэдбир, сценарист Фиби Уоллер-Бридж / Kinopoisk
- Жанр: драма, комедия
- Страна: Великобритания
- Режиссёр: Гарри Брэдбир, Тим Киркби
- Сценарист: Фиби Уоллер-Бридж
- Актёры: Фиби Уоллер-Бридж, Шан Клиффорд, Оливия Колман, Бретт Гельман, Билл Патерсон, Эндрю Скотт
- Дата выхода: 21 июля 2016 года
- Где смотреть: Okko
- Рейтинг: 8.1/10 («Кинопоиск»)
«Дрянь» — это история ироничной раскованной молодой британки, которая бросает вызов общепринятым нормам, борется со скукой и пытается разобраться с демонами своего прошлого. Живя в современном Лондоне, она управляет кафе, заводит мимолётные интрижки и сталкивается с семейными трудностями. Сериал глубоко и с юмором исследует темы утраты, любви и поиска себя.
Дополнительные факты:
- сериал основан на одноимённом моноспектакле Фиби Уоллер-Бридж, представленном на театральном фестивале в 2013 году;
- Фиби Уоллер-Бридж получила премию BAFTA за лучшую женскую роль в комедийном сериале за первый сезон;
- во втором сезоне сериал был номинирован на 11 премий «Эмми» и выиграл 6, включая «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая актриса комедийного сериала»;
- «Дрянь» получила премию «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл), а также за лучшую женскую роль в телевизионном сериале (комедия или мюзикл).
Русские сериалы про любовь
Отечественные сериалы про любовь часто удивляют своей глубиной и искренностью. В них есть место не только ярким чувствам, но и сложным жизненным ситуациям, которые делают любовь ещё более настоящей и трогательной.
Между нами химия
Кадр из сериала «Между нами химия», режиссёр Карина Чувикова, сценарист Карина Чувикова / Kinopoisk
- Жанр: драма
- Страна: Россия
- Режиссёр: Карина Чувикова
- Сценарист: Карина Чувикова, Юлия Гулян, Евгения Хрипкова
- Актёры: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко
- Дата выхода: 6 марта 2025 года
- Где смотреть: Wink
- Рейтинг: 7,2/10 («Кинопоиск»)
Таня — молодая женщина, которая днём воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Её жизнь кардинально меняется, когда она узнаёт о своём серьёзном диагнозе. Теперь её беспокоит только будущее её семьи и возможность обеспечить её.
Нежность
- Жанр: мелодрама, комедия
- Страна: Россия
- Режиссёр: Анна Меликян, Владимир Щегольков
- Сценарист: Анна Меликян, Елена Гордеева, Денис Тарасов
- Актёры: Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев
- Дата выхода: 12 ноября 2020 года
- Где смотреть: Premier, Start, «Иви», Okko
- Рейтинг: 8.1/10 («Кинопоиск»)
Сериал рассказывает о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной, которая в случайной командировке встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно теряет его. Елена решает всеми возможными способами найти его, используя логику, эзотерику, помощь подруг и даже знакомство с новым мужчиной. Этот путь приводит её к самопознанию и обретению себя.
Танго на осколках
Кадр из сериала «Танго на осколках», режиссёр Сергей Сенцов, сценарист Галина Мосалова / Kinopoisk
- Жанр: мелодрама
- Страна: Россия
- Режиссёр: Сергей Сенцов
- Сценарист: Галина Мосалова, Виктория Бугаева
- Актёры: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер
- Дата выхода: 13 февраля 2025 года
- Где смотреть: Kion, Start
- Рейтинг: 7.0/10 («Кинопоиск»)
Нора — успешная бизнес-леди с железной хваткой как в работе, так и в семейных отношениях. Её идеальный мир рушится после внезапной смерти мужа Вани, когда она обнаруживает, что он вёл двойную жизнь: изменял ей и тайно занимался танго. Пытаясь понять причины его поступков, Нора погружается в мир танго, что становится для неё личным вызовом и путём к самопознанию.
Бывшие
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Россия
- Режиссёр: Иван Китаев
- Сценарист: Алексей Троцюк, Эльдар Великорецкий, Екатерина Суровцева
- Актёры: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Григорий Чабан, Софья Лебедева, Татьяна Волкова
- Дата выхода: 4 июня 2018 года
- Где смотреть: Start
- Рейтинг: 7,7/10 («Кинопоиск»)
Яна — пациентка реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Перед ней стоит нелёгкий путь к выздоровлению. Но однажды в жизни Яны всё меняется, когда она встречает нового психолога-консультанта Илью. Поначалу девушка для него — очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих.
Опасная близость
Кадр из сериала «Опасная близость», режиссёр Иван Китаев, сценарист Владимир Батрамеев / Kinopoisk
- Жанр: драма
- Страна: Россия
- Режиссёр: Иван Китаев
- Сценарист: Владимир Батрамеев, Наргиз Багирзаде, Галина Волошина
- Актёры: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артём Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Максим Матузный
- Дата выхода: 20 марта 2025 года
Анна — успешный пластический хирург, управляющая собственной клиникой, и преданная жена Виктора. Их жизнь рушится, когда Виктор попадает в аварию вместе с любовницей Женей. Оказавшись перед лицом предательства, Анна решает отомстить, что приводит к цепи непредсказуемых событий, затрагивающих жизнь многих людей.
Турецкие сериалы про любовь
Турецкие сериалы про любовь завоевали популярность по всему миру благодаря своим глубоким сюжетам и страстным романтическим линиям. Они часто сочетают элементы драмы, семейных отношений и неожиданного поворота событий, что делает каждый просмотр настоящим эмоциональным опытом. В этом разделе мы собрали самые яркие и трогательные турецкие новеллы о любви.
Зимородок (Yalı Çapkını)
Кадр из сериала «Зимородок», режиссёр Бурджу Алптекин, сценарист Мехмет Барыш Гунгер / Kinopoisk
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Турция
- Режиссёр: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт
- Сценарист: Мехмет Барыш Гунгер, Диана Рахмат-Мубарак, Лейла Услу Отер, Экин Акчай
- Актёры: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам, Гёзде Кансу, Дирен Полатогуллари, Эрсин Арыджы
- Дата выхода: 23 сентября 2022 года
- Рейтинг: 7,9/10 («Кинопоиск»)
Сюжет сериала вращается вокруг Ферита Корхана, избалованного наследника богатой семьи, и Сейран Шанлы, молодой девушки из провинции. Из-за семейных обстоятельств они вынуждены вступить в брак, что приводит к множеству сложных ситуаций и испытаний для обоих, через которые раскрываются темы любви, предательства и семейных традиций. Сериал основан на реальной истории турецкой семьи и записях психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу, использованных для написания книги Madalyonun İçi («Внутри медальона»).
Сериал в России получил такое название из-за ошибки перевода. По-турецки сериал называется Yalı Çapkını, в переводе на русский такое словосочетание означает «бабник из особняка», что в целом передаёт смысл сериала. Однако если эти слова написать слитно, то уреyalıçapkını означает птицу — зимородка.
Чёрная любовь (Kara Sevda)
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Турция
- Режиссёр: Хилал Сарал, Экин Пандир
- Сценарист: Озлем Йылмаз, Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ
- Актёры: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык, Орхан Гюнер, Неше Байкент, Зейно Эраджар
- Дата выхода: 14 сентября 2015 года
- Рейтинг: 8.2/10 («Кинопоиск»)
«Чёрная любовь» рассказывает о любви между Кемалем, инженером из бедной семьи, и Нихан, дочерью магната. Несмотря на социальные различия и препятствия, их чувства сильны. Однако вмешательство Эмира, друга детства Нихан, приводит к трагическим событиям, разлучившим влюблённых. Спустя годы они вновь встречаются, но прошлые раны и новые испытания усложняют их путь к счастью.
Гюльджемаль (Ask-i Destan /Gülcemal)
Кадр из сериала «Гюльджемаль», режиссёр Мерве Чолак, сценарист Селда Акин / Kinopoisk
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Турция
- Режиссёр: Мерве Чолак, Юсуф Пирхасан
- Сценарист: Селда Акин, Джихан Чалискантюрк, Эда Тезджан
- Актёры: Мурат Юналмыш, Мелис Сезен, Эдип Тепели, Нилай Эрдонмез, Джахит Гёк, Мелтем Акчёл, Нилюфер Ачикалын
- Дата выхода: 6 апреля 2023 года
- Рейтинг: 8,3/10 («Кинопоиск»)
Много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть, но испытания закалили его и сделали безжалостным. Он с сестрой возвращается в Бурсу, мечтая разыскать мать и отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чьё счастье он разрушит ради Гюлендам.
Индийские сериалы про любовь
Индийские сериалы про любовь — это сочетание ярких эмоций, красочных сюжетов и невероятной страсти. Зачастую они погружают зрителей в мир богатых традиций, культуры и семейных ценностей, но в то же время затрагивают универсальные темы любви и отношений.
Мадхубала — одна любовь, одна страсть (Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon)
Кадр из сериала «Мадхубала — одна любовь, одна страсть», сценарист Саурабх Тевари / Kinopoisk
- Жанр: мелодрама
- Страна: Индия
- Сценарист: Саурабх Тевари
- Актёры: Драшти Дхами, Вивиан Дсена, Сима Капур, Раза Мурад, Паллави Пурохит, Авинеш Рекхи
- Дата выхода: 28 мая 2012 года
- Рейтинг: 8,3/10 («Кинопоиск»)
Сериал описывает историю молодой и красивой девушки по имени Мадхубала, которая родилась прямо на съёмочной площадке Болливуда. Хотя героиня и появилась на свет буквально на коленях киноиндустрии, она никогда не стремилась в мир большого кино. Мадху живёт довольно простой, лишённой гламура и шика жизнью, но всё меняется в один момент. Волею судьбы она встречается с суперзвездой РК, он же Ришаб Кхундра, и её жизнь приобретает новые краски и оттенки. Героине придётся пройти много испытаний ради своей любви.
Прекрасная любовь (Piyaa Albela)
- Жанр: мюзикл, драма, мелодрама
- Страна: Индия
- Режиссёр: Ашиш Шривастав
- Сценарист: Сурадж Р. Барджатья
- Актёры: Шин Дасс, Авинаш Вадхаван
- Дата выхода: 6 марта 2017 года
«Прекрасная любовь» — это современная адаптация индийской легенды о мудреце Вишвамитре и небесной нимфе Менаке. Сюжет сосредоточен на двух главных героях: Нарене и Пудже. Нарен — сын состоятельной семьи, увлечённый психологией и духовными практиками, отличается замкнутостью и неопрятным внешним видом. Пуджа — его полная противоположность: энергичная, уверенная в себе девушка с множеством талантов, включая карате и танцы. Родители Нарена, обеспокоенные его отрешённостью, просят Пуджу помочь вернуть его к реальности. В процессе их взаимодействия между ними развивается сложная и многогранная связь.
Один король, одна королева (Ek Tha Raja Ek Thi Rani)
Кадр из сериала «Один король, одна королева», режиссёр Паван Пархи, сценарист Файзал Ахтар / Kinopoisk
- Жанр: драма, мелодрама
- Страна: Индия
- Режиссёр: Паван Пархи
- Сценарист: Файзал Ахтар
- Актёры: Драшти Дхами, Сиддхант Карник, Эйша Сингх, Сартаж Гилл, Анита Радж
- Дата выхода: 27 июля 2015 года
Действие начинается в 1940-е годы. У принца Рана неожиданно умирает жена, которую он очень любит. Горе мужчины сложно передать, но ему нужно вновь жениться. Избранницей принца становится девушка Гаятри, выросшая в обычной семье. Сможет ли новая жена помочь супругу преодолеть горе и стать настоящей королевой для жителей страны?
Новинки и ожидаемые сериалы про любовь 2025
В 2025 году нас ждут новые сериалы о любви, которые будут держать в напряжении и трогать сердца зрителей. Эти новинки обещают увлекательные сюжеты, яркие персонажи и, конечно, незабываемую романтику.
Высокий сезон
Кадр из сериала «Высокий сезон», режиссёр и сценарист Стас Иванов / Kinopoisk
- Жанр: драма, боевик
- Страна: Ирландия, Вьетнам, Россия
- Режиссёр и сценарист: Стас Иванов
- Актёры: Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов
Молодая пара — Миша и Аня — проводит свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала мёртвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в её прошлом, которое она от него намеренно утаила.
Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной армии Вьетнама Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.
Открытый брак, 2-й сезон
- Жанр: комедия, мелодрама, драма
- Страна: Россия
- Режиссёр: Иван Китаев, Анна Курбатова
- Сценарист: Анна Курбатова, Анна Соболевская
- Актёры: Марина Александрова, Антон Васильев, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Юлия Гаврилина, Кирилл Плетнёв
- Рейтинг: 7,4/10 («Кинопоиск»)
Севе и Оксане за 40. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившаяся карьера. Завидная жизнь, они образцовая пара. Оказавшись в гуще мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признаётся в этом мужу. Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать… открытый брак.
Сева неохотно, но соглашается, ведь он сам уже давно живёт двойными стандартами, у него есть любовница — учительница его младшего сына. В конце концов, для него это win-win. Супруги ступают на неизведанную территорию открытого брака — здравствуй, свобода!
И просто так (And just like that...)
Кадр из сериала «И просто так», режиссёр и сценарист Майкл Патрик Кинг / Kinopoisk
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
- Страна: США
- Режиссёр: Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер
- Сценарист: Майкл Патрик Кинг, Даррен Стар, Джули Роттенберг
- Актёры: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Марио Кантоне, Сара Рамирес, Эван Хэндлер, Сарита Чоудри, Николь Ари Паркер
Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба всё так же крепка. Хотя Саманты больше нет рядом, зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — Кэрри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта всё так же отдаёт себя семье и дому.
Ожидается, что премьера новых серий состоится в 2025 году — точная дата выхода пока не объявлена. Съёмки третьего сезона начались после завершения забастовки Гильдии сценаристов США. Сериал выходит на стриминговом сервисе Max.