В соцсетях появились первые фотографии Джуда Лоу в роли Путина

В Сети появились первые кадры со съёмок фильма «Волшебник Кремля», в котором известный британский актёр Джуд Лоу играет роль президента России Владимира Путина. На данный момент команда снимает сцены в Риге.

На снимке с площадки Лоу находится у входа в здание в окружении охраны и людей из Среднего Востока. Предполагается, что действие разворачивается в Нью-Йорке, который заменил столицу Латвии.

Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Обложка © X / portal_immersja