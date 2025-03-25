В соцсетях появились первые фотографии Джуда Лоу в роли Путина
Появились фото Джуда Лоу в образе Путина на съёмках фильма «Волшебник Кремля»
Джуд Лоу. Обложка © Kinopoisk
В Сети появились первые кадры со съёмок фильма «Волшебник Кремля», в котором известный британский актёр Джуд Лоу играет роль президента России Владимира Путина. На данный момент команда снимает сцены в Риге.
На снимке с площадки Лоу находится у входа в здание в окружении охраны и людей из Среднего Востока. Предполагается, что действие разворачивается в Нью-Йорке, который заменил столицу Латвии.
Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Обложка © X / portal_immersja
Напомним, что фильм «Волшебник Кремля» снимет французский режиссёр Оливье Ассайяс. Картина будет являться экранизацией одноимённого романа писателя Джулиано да Эмполи. Он вышел в 2022 году и получил ряд высоких наград. Известно, что роль Владимира Путина исполняет актёр Джуд Лоу, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли». В фильме также снимаются Алисия Викандер, Джеффри Райт, Зак Галифианакис и Том Стёрридж.