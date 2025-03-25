Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 12:39

В соцсетях появились первые фотографии Джуда Лоу в роли Путина

Появились фото Джуда Лоу в образе Путина на съёмках фильма «Волшебник Кремля»

Джуд Лоу. Обложка © Kinopoisk

Джуд Лоу. Обложка © Kinopoisk

В Сети появились первые кадры со съёмок фильма «Волшебник Кремля», в котором известный британский актёр Джуд Лоу играет роль президента России Владимира Путина. На данный момент команда снимает сцены в Риге.

На снимке с площадки Лоу находится у входа в здание в окружении охраны и людей из Среднего Востока. Предполагается, что действие разворачивается в Нью-Йорке, который заменил столицу Латвии.

Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Обложка © X / portal_immersja

Джуд Лоу в роли Владимира Путина. Обложка © X / portal_immersja

Напомним, что фильм «Волшебник Кремля» снимет французский режиссёр Оливье Ассайяс. Картина будет являться экранизацией одноимённого романа писателя Джулиано да Эмполи. Он вышел в 2022 году и получил ряд высоких наград. Известно, что роль Владимира Путина исполняет актёр Джуд Лоу, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Шерлок Холмс» и «Талантливый мистер Рипли». В фильме также снимаются Алисия Викандер, Джеффри Райт, Зак Галифианакис и Том Стёрридж.

В Кремле высказались о готовящемся фильме про Путина с Джудом Лоу
В Кремле высказались о готовящемся фильме про Путина с Джудом Лоу
Мария Любицкая
  • Новости
  • джудлоу
  • Путин
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar