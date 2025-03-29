Новая «Белоснежка» возглавила рейтинг худших фильмов по версии IMDb
Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки. Обложка © Кадр из фильма «Белоснежка», реж. Марк Уэбб, сцен. Грета Гервиг, Эрин Крессида Уилсон, Якоб Гримм / Disney
Скандальный ремейк «Белоснежки» от Disney с актрисами Рейчел Зеглер и Галь Гадот получил 1,6 балла из 10 на IMDb. Результат стал антирекордом для диснеевских фильмов.
Напомним, что перед премьерой фильм уже столкнулся с несколькими скандалами: зрители выражали недовольство выбором актрисы, изображением гномов и самим фактом создания ремейка. Премьера прошла без особого внимания прессы, а после выхода стало очевидно, что фильм получился скучным, предсказуемым и клишированным.
Ремейк получил оценки от 203 тысяч зрителей, из которых 183 тыс. поставили ему самый низкий балл. Лидерами по количеству негативных отзывов стали США с 49 тысячами оценок и Великобритания с 13 тысячами. Однако особенно жёсткую критику фильм получил в Индии, где 96% зрителей оценили его на 1 балл из 10, что привело к среднему рейтингу ровно в один балл.
Ранее кинокритики заявили, что фильм «Анора» получил не очень честное количество «Оскаров». Давид Шнейдеров, член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, назвал фильм посредственным. Он считает, что вручение главной премии «Аноре» является несправедливым, так как лента отличается примитивна.