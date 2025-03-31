Тест: Он подарил нам детство — вспомните, из каких стихов Чуковского эти строки, на 7/7?
31 марта 1882 года родился известный поэт и автор множества детских произведений Корней Иванович Чуковский. И вот уже более века его творчество радует миллионы людей!
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Корней Чуковский для советских детей был настоящим волшебником, чьи стихи стали частью эпохи. Его живые, озорные, полные доброго юмора и мудрости строчки запоминаются сами собой и остаются с нами навсегда. Кто не смеялся над неудачливой Федорой и её убежавшей посудой или не переживал за Муху-цокотуху, попавшую в беду? А как насчёт доброго Айболита, спешащего на помощь, или строгого Мойдодыра, наводящего порядок? Эти стихи — как старые друзья: кажется, будто знаешь их наизусть, но всегда приятно встретиться вновь. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти чудесные строки!
Позитивные впечатления от стихотворений Чуковского у детей из СССР порой прерывались менее приятными моментами. Эти 7 советских баек ломали психику подрастающему поколению и вызывали страхи, мешающие жить! А цитаты из этих мультиков знал каждый советский ребёнок — вспомните хотя бы 3/6?