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31 марта, 04:00

Тест: Он подарил нам детство — вспомните, из каких стихов Чуковского эти строки, на 7/7?

31 марта 1882 года родился известный поэт и автор множества детских произведений Корней Иванович Чуковский. И вот уже более века его творчество радует миллионы людей!

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, © Freepik

Корней Чуковский для советских детей был настоящим волшебником, чьи стихи стали частью эпохи. Его живые, озорные, полные доброго юмора и мудрости строчки запоминаются сами собой и остаются с нами навсегда. Кто не смеялся над неудачливой Федорой и её убежавшей посудой или не переживал за Муху-цокотуху, попавшую в беду? А как насчёт доброго Айболита, спешащего на помощь, или строгого Мойдодыра, наводящего порядок? Эти стихи — как старые друзья: кажется, будто знаешь их наизусть, но всегда приятно встретиться вновь. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти чудесные строки!

Позитивные впечатления от стихотворений Чуковского у детей из СССР порой прерывались менее приятными моментами. Эти 7 советских баек ломали психику подрастающему поколению и вызывали страхи, мешающие жить! А цитаты из этих мультиков знал каждый советский ребёнок — вспомните хотя бы 3/6?

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, на кого из героев произведений Максима Горького вы похожи
Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, на кого из героев произведений Максима Горького вы похожи
Виктория Мишинкина
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