Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, на кого из героев произведений Максима Горького вы похожи

Герои Горького — не идеальные персонажи из книжек, а живые люди со своими слабостями, страстями и болью. Они бунтуют, ошибаются, страдают от одиночества, ищут правду — иногда грубо, иногда наивно, но всегда искренне! Босяки, мечтатели, рабочие, странники — все персонажи ищут чего-то большего, чем материальное благополучие. Писатель не боялся показывать грязь, бедность и жестокость, но и в этом мраке его герои умудрялись сохранять человечность. Кто вы в этом мире? Может, Сатин из «На дне», циничный, но где-то внутри всё ещё верящий в правду? Или, как Данко, готовы вести за собой? Ответьте всего на 5 вопросов, и узнаете, какой горьковский персонаж вам ближе!