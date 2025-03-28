Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:30

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, на кого из героев произведений Максима Горького вы похожи

Сегодня в мире литературы и искусства особая дата — 157 лет со дня рождения великого писателя Максима Горького, который подарил нам множество интереснейших произведений!

Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Герман Мишкин

Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Герман Мишкин

Герои Горького — не идеальные персонажи из книжек, а живые люди со своими слабостями, страстями и болью. Они бунтуют, ошибаются, страдают от одиночества, ищут правду — иногда грубо, иногда наивно, но всегда искренне! Босяки, мечтатели, рабочие, странники — все персонажи ищут чего-то большего, чем материальное благополучие. Писатель не боялся показывать грязь, бедность и жестокость, но и в этом мраке его герои умудрялись сохранять человечность. Кто вы в этом мире? Может, Сатин из «На дне», циничный, но где-то внутри всё ещё верящий в правду? Или, как Данко, готовы вести за собой? Ответьте всего на 5 вопросов, и узнаете, какой горьковский персонаж вам ближе!

Многие герои Горького верили в приметы и боялись сглаза или проклятий. Но и в современном мире есть немало магических событий, которые сложно объяснить с помощью логики. Например, эти 5 признаков указывают на то, что на вас колдовали, пока вы спали. Ещё не успели построить планы на выходные? Тогда сохраняйте подборку из 12 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за пару дней!

Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?
Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar