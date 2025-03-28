Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, на кого из героев произведений Максима Горького вы похожи
Сегодня в мире литературы и искусства особая дата — 157 лет со дня рождения великого писателя Максима Горького, который подарил нам множество интереснейших произведений!
Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Герман Мишкин
Герои Горького — не идеальные персонажи из книжек, а живые люди со своими слабостями, страстями и болью. Они бунтуют, ошибаются, страдают от одиночества, ищут правду — иногда грубо, иногда наивно, но всегда искренне! Босяки, мечтатели, рабочие, странники — все персонажи ищут чего-то большего, чем материальное благополучие. Писатель не боялся показывать грязь, бедность и жестокость, но и в этом мраке его герои умудрялись сохранять человечность. Кто вы в этом мире? Может, Сатин из «На дне», циничный, но где-то внутри всё ещё верящий в правду? Или, как Данко, готовы вести за собой? Ответьте всего на 5 вопросов, и узнаете, какой горьковский персонаж вам ближе!
Многие герои Горького верили в приметы и боялись сглаза или проклятий. Но и в современном мире есть немало магических событий, которые сложно объяснить с помощью логики. Например, эти 5 признаков указывают на то, что на вас колдовали, пока вы спали. Ещё не успели построить планы на выходные? Тогда сохраняйте подборку из 12 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за пару дней!
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