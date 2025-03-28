Самая важная Родительская суббота Великого поста 2025: Как поминать родных 29 марта

Что делать на Родительскую субботу 29 марта? Как правильно поминать усопших? Сколько стоит оставить записку за упокой и что принести в качестве угощений в церковь на службу? На этот раз мы отвечаем вам на данные вопросы вместе с топовым экспертом по православной культуре — иереем, деканом Православного Свято-Тихоновского университета Андреем Постернаком.

В чём особенность Родительских суббот Великого поста 2025 года

Родительские субботы Великого поста 2025 года прошли довольно необычно. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Так получилось, что первые две Родительские Великого поста совпали сначала с праздником памяти Державной иконы Божьей Матери, потом — с днём памяти Сорока Мучеников. В некоторых храмах поминовение усопших всё же происходило, но часть церквей его не проводили: по типиконам нужно было совершать особую торжественную литургию. Поэтому особенно важно почтить память покойных родных именно в эту субботу.

В дни Великого поста установлено специальное поминовение усопших в три субботы после первой седмицы поста. В этом году устав оказался необычным, потому что в первые две субботы отмечались память Державной иконы Божьей Матери и 40 мучеников. В связи с этим во многих храмах заупокойные службы отменялись, так как служилась особая торжественная литургия без поминовения усопших, если эти дни совпадали с указанными праздниками. Андрей Постернак Иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ

Впрочем, верующие, кажется, об особенностях первых двух Родительских суббот не знали, возможно, не особо углублялись в тему. В части храмов можно было заметить обстановку, которая бывает только на Родительские: на службе много людей, алтарник носит батюшке записки за упокой, на столе возле особого креста, на котором изображено Распятие Иисуса Христа, множество угощений: постные сладости, кутья, масло... Впрочем, то, как правильно отмечать церковные праздники, — это вопрос для духовенства, а не для мирян.

В чём особенность Родительской субботы 29 марта

Родительская суббота 29 марта будет проведена по всем правилам. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Родительская суббота 29 марта 2025 года — это единственная Родительская, в которую можно и нужно поминать усопших по всем правилам. Памятная служба пройдёт по всем канонам, абсолютно во всех храмах священники будут принимать записки за упокой и абсолютно во все храмы можно приносить постные поминальные угощения. Это отличный способ выбрать любимый храм, например храм Святителя Николая в Кленниках в Москве, Софийский собор в Новгороде, Благовещенский собор в Воронеже...

Завтра, 29 марта, будет третья суббота, последняя, когда положено поминовение усопших, и на этот раз она ничем не должна быть заменена. Поэтому в этот день во всех храмах будут совершаться заупокойные богослужения и панихиды. Это делается в дни Великого поста специально для того, чтобы мы могли поминать усопших в те дни, когда это положено, поскольку в будние дни, когда не совершается полная литургия, поминовение не происходит. Андрей Постернак Иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ

Главный смысл Родительской субботы Великого поста 29 марта — поминовение усопших. Да, это очевидно, но есть одна особенность: в обычные дни поминовение совершается по будням. Но Великий пост — особое время, с понедельника по пятницу проходят особые службы, и поминовению усопших в них внимание не уделяют. Поэтому на время Четыредесятницы и выделили целых три Родительские, чтобы покойные не оставались без поминовения.

Как провести Родительскую субботу 29 марта 2025 года

Почтите память умерших на Родительскую субботу 29 марта. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На Родительскую субботу нужно заказать молитву сорокоуст в храме. Кроме того, вы можете молиться и сами — как в церкви, так и в домашних условиях. Поминальные молитвы есть в молитвословах. Но лучше всего, конечно, посетить именно храм и принести туда постные угощения. Вы можете как посетить храм ненадолго, так и отстоять всю службу, молясь вместе с другими верующими. Ваши усопшие предки в любом случае будут вам благодарны.

Церковь установила в субботы Великого поста особым образом поминать усопших, чтобы они не остались без наших молитв. В этот день лучше всего прийти в храм, помолиться Богу и вспомнить всех наших усопших. Также будет правильно съездить на кладбище, чтобы почтить память близких, скончавшихся. И, конечно, важно участвовать в заупокойной службе, если это возможно. Речь идёт о литии или панихиде. Андрей Постернак Иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ

Поминовение покойных родных в храме — это прекрасно, но на последнюю мартовскую Родительскую стоит совершить для своих усопших родных ещё одно очень благостное и полезное дело. А именно — съездить на кладбище и привести в порядок их могилы. Но помните: на кладбище нельзя употреблять алкоголь, строго запрещено крестить могилы и не вздумайте говорить: «До свидания», когда оттуда уходите. Причины мы объясняли в тексте о первой Родительской Великого поста.

Запреты Родительской субботы Великого поста

Родительская суббота — не время для вечеринок и драк. Фото © Freepik

Наверное, вас беспокоит вопрос: чего нельзя делать на Родительскую субботу, особенно в Великий пост? Каковы народные традиции и рекомендации священников на эту тему? Не беспокойтесь: сейчас всё расскажем. Строгие запреты Родительской субботы перечислим в этом списке. Нельзя устраивать вечеринки или посещать развлекательные места. Клубы под запретом.

Строго запрещено ссориться, драться, строить козни, желать плохого и ругаться матом.

Не стоит вспоминать о грехах покойных.

Нельзя выносить мусор из дома на Родительскую субботу.

Тяжёлый физический труд под запретом, как и переедание.

Не стоит в Родительскую смотреть на кометы или падающие звёзды.