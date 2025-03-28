Плохое самочувствие утром и боязнь отражения: 5 признаков, что на вас колдовали, пока вы спали

Вспомним шоу «Битва экстрасенсов» и «Битва сильнейших», где герои постоянно сталкиваются с якобы негативным магическим воздействием. Поэтому надо быть осторожнее и в повседневном общении: никогда не знаешь, есть ли у человека, имеющего потенциал стать твоим врагом, друг-экстрасенс, умеющий наводить порчу. Ведающие люди знают: сон — это «лучшее» для восприятия порчи состояние человека, ведь тогда душа ненадолго покидает тело и мы становимся особенно уязвимыми. Какие признаки наутро выдадут колдовское влияние, расскажем в материале.

1. Начали сниться странные сны

Странные сны, похожие на смесь картин Сальвадора Дали с фильмами Хичкока, — признак ворожбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Первый признак, что на вас колдовали ночью, — странные сны. Это необязательно кошмары. Сны могут быть просто странными, не наводящими ужас, но вызывающими состояние, которое молодое поколение называет словом «кринж». Сны, о которых неприятно вспоминать, но они сами лезут в голову, хотя ничего ужасного в них не происходит. Всем известно, что английское слово cringe в оригинале переводится как «смесь смущения, неловкости и замешательства», иногда щедро разбавленная отвращением. Вот примерно такие «кринжовые» сны могут значить, что вас околдовали. Но не паникуйте сразу, возможно, дело просто в стрессе, который вы испытали днём. Бить тревогу стоит лишь при совпадении с другими пунктами или при регулярном повторении странных снов.

2. Утром вы чувствуете сильную усталость

Утренняя усталость тоже может быть результатом порчи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Второй признак возможного магического воздействия — усталость сразу после пробуждения. Если вам трудно встать с кровати, хочется поспать ещё «пять минуточек», а самые простые бытовые действия даются с трудом, — это верный признак ворожбы. Опытные маги могут насылать такие порчи, что нужно собирать целый врачебный консилиум, и всё равно проблема останется. Для начала попробуйте помочь себе с утра бодрящей зарядкой, сократите потребление кофеиновых напитков, то есть чая и кофе.

3. Вам неприятно смотреть на себя в зеркало

Если вы кажетесь себе некрасивой, посмотрите на себя ещё раз. И ещё раз. И ещё. И поймите наконец, что вы очень красивая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи...» — так говорят в сказках злобные царевны, чтобы узнать, не появилась ли на свете девушка с более конвенциональной красотой, нежели у них. Такое существует только в сказках, а в реальной жизни в результате колдовства мы можем столкнуться с тем, что своё собственное отражение в зеркале будет вызывать у нас ужас и отвращение. Если это ваша история, попробуйте для начала проработать негативный образ себя с психологом.

4. Какие-то предметы в доме стоят не там, где были вечером

Случайные перемещения предметов по дому либо их пропажа — тревожный знак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Четвёртый тревожный знак, если с утра вы обнаружили, что чайник теперь в коридоре, и не помните, что ставили его туда. Если заметили такое, это может быть признаком нескольких вещей. Во-первых, у вас может быть лунатизм — и это повод обратиться к врачу. Во-вторых, безопасность вашего дома может быть скомпрометирована — поставьте более надёжные окна и двери. Версию простого полтергейста, насланного на ваш дом недружественными колдунами, тоже никто не отменял. Попробуйте проверить, не обитает ли у вас в квартире враждебная сущность.

5. Ваш режим сна меняется

Перемены в режиме сна тоже могут быть признаками колдовства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Если раньше вы ложились спать в 8 часов вечера, а просыпались в 5 или 6 часов утра, как в деревне, а теперь не можете закрыть глаза до полуночи, дело плохо. Перемены в режиме сна могут свидетельствовать как о проблемах со здоровьем, так и о неприятных эзотерических вещах типа порчи, подклада или подселения. Легче всего в данном случае проверить дом на магические талисманы. Если недавно появились необычные вещи или странные подарки, даже какой-то случайный мусор — всё это может быть подкладом. Хорошая новость в том, что от него можно избавиться — выкинуть. Главное, голыми руками не трогайте, а используйте резиновые перчатки для уборки или щипчики. Потом в квартире можно прочитать заговор или молитву на защиту дома.