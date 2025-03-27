Эти 5 знаков зодиака в день закрытия коридора затмений получат такую встряску, что еле устоят на ногах

С 14 по 29 марта 2025 года мы переживаем коридор затмений. Интересное явление, которое случается несколько раз в год. Оно открывается лунным затмением, а закрывается солнечным. Рассказываем, кому из знаков зодиака придётся нелегко в день, когда Луна затмит Солнце. Сразу спойлер: главная тема дня закрытия коридора затмений для многих представителей зодиакального круга — это здоровье. Рассказываем, кому и чего ожидать.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы. Им лучше следить за здоровьем сердца и суставов. Фото © «Шедеврум»

Рождённые под знаком зодиака Весы, похоже, «заработались». Хорошо, что день солнечного затмения 29 марта приходится на воскресенье, а по производственному календарю это выходной. У Весов по гороскопу будет возможность отдохнуть и посвятить время себе. Следите за состоянием сердца и суставов: конец марта богат на магнитные бури, а они влияют на людей с некоторыми заболеваниями, касающимися артерий. Представителям воздушного знака зодиака стоит задуматься об отпуске и поездке в санаторий — Вселенная настаивает.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог. Им лучше пойти на прогулку во избежание «писательского блока». Фото © «Шедеврум»

Кажется, Козерогам по гороскопу досаждают муки творчества. На день затмения 29 марта лучше взять «день отпуска» от любых проектов потому, что так недалеко и до выгорания. А выгорание — это гарантированный «писательский блок», явление, когда творческие идеи не приходят, реализовать их невозможно, а всё, что вы создаёте, кажется вам убожеством. Такой блок бывает не только у писателей — художники, актёры, музыканты... Они все ему в той или иной степени подвержены. Это неприятное состояние, но выйти из него как раз помогает переключение внимания, а также обилие позитивной обратной связи от друзей и соратников. Окружите себя толпой единомышленников на день солнечного затмения, сходите, наконец, посмотреть на величественный небесный феномен — это позволит вам развеяться и выжить в день закрытия коридора.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион. Им вообще в этот день лучше остаться дома. Фото © «Шедеврум»

Скорпионы по гороскопу должны 29 марта очень пристально следить за состоянием здоровья, в особенности в непосредственный момент закрытия коридора, а это целых четыре часа. Лучше посвятите день чтению книг, заботе о домашних питомцах, спа-процедурам... И держите где-нибудь рядом тонометр, поскольку затмение сразу после магнитных бурь может вызвать непонятные и пугающие явления в организме и лучше быть к ним подготовленными. Может быть, это всё психосоматика, но вдруг — нет? У вас есть преимущество перед другими знаками зодиака: новолуние 29 марта пройдёт под вашим знаком, а значит, позволит вам хорошо отдохнуть и пересмотреть приоритеты. Позаботьтесь также о полноценном питании, которое включает в себя весь нужный вам набор микроэлементов. Если вы поститесь, попробуйте выстроить меню так, чтобы в нём соблюдался хрупкий баланс между белками, жирами и углеводами. Уверены, рецепты блюд от Константина Ивлева придутся вам по вкусу.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей. Может столкнуться с финансовыми рынками. Фото © «Шедеврум»

Рождённые под знаком зодиака Водолей последнее время переживают из-за денег, и это видно невооружённым глазом. Берегите себя и свои финансы 29 марта. Солнечное затмение — традиционно пора всевозможных обострений, и мошенников это тоже касается. С одной стороны, скамеры начинают более активную деятельность, подобно тому, как нечисть выходит на охоту за человеческими душами. С другой стороны, сами люди становятся более рассеянными, внушаемыми и слабыми духовно. Если вам повезёт, день солнечного затмения пройдёт без значительных финансовых потерь. Постарайтесь не совершать крупные сделки в этот день: машину в ремонт точно лучше не возить, пройдитесь с кем-то близким вам пешком и посмотрите на то, как Луна частично закрыла Солнце. Пожалуй, так вы максимально снизите риски «попасть на бабки» 29 марта.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы. Почувствуют ужасную усталость, но что с ней делать? Фото © «Шедеврум»

Для рождённых под знаком Рыбы солнечное затмение приготовило неприятный сюрприз. В этот день, особенно начиная с 11:50, вы можете почувствовать себя дико уставшими. Хорошо, если у вас будет выходной. Если нет — сразу дайте понять коллегам, что вам нехорошо физически, а виной тому самые серьёзные причины. То есть особенности организма, хронические болезни, магнитные бури и солнечное затмение. А так способ бороться с усталостью на день солнечного затмения есть — можете полежать в кровати с любимой книгой, поспать днём или вкусно пообедать.