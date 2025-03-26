Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал 5 вещей, которые категорически нельзя делать на ночь

Александр Саков — один из самых ярких участников 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Деревенский колдун из Ивановской области получил известность благодаря своим необычным методам, включая использование монет с глаз умерших. Староста деревни Реброво рассказал о пяти вещах, которые, по его мнению, категорически нельзя делать после наступления темноты.

1. Вечерняя уборка веником — угроза благополучию

Уборка на ночь — к беде: предостережения колдуна Сакова из «Битвы экстрасенсов». Фото © «Шедеврум»

Первый запрет касается подметания пола вечером. По словам Сакова, такая уборка может привести к серьёзным последствиям для вашего финансового благополучия. Он считает, что вместе с мусором из дома выметаются достаток, успех и даже благоприятные социальные связи. Этот запрет — один из самых строгих в системе убеждений колдуна, и его нарушение, по мнению Сакова, может иметь долгосрочные негативные последствия.

2. Мытьё полов на ночь — плохая примета

Второй запрет относится к влажной уборке в вечернее время. Саков предостерегает, что мытьё полов на ночь может привести к беде. Народная примета связывает эту хозяйственную деятельность с возможным появлением покойника. Особенно опасной считается ситуация, когда человек приходит поздно с работы и решает заняться уборкой. По убеждению экстрасенса, такие действия могут иметь мистические последствия для обитателей дома.

3. Вечерняя уборка привлекает несчастья

Почему нельзя мыть полы вечером: мистические объяснения колдуна Александра Сакова. Фото © «Шедеврум»

Третий запрет обобщает предыдущие и относится к любым видам уборки после захода солнца. Саков настаивает, что хозяйственная деятельность в тёмное время суток может стать причиной привлечения в дом различных неприятностей. Приводя в порядок жилище вечером, человек, по мнению колдуна, рискует навлечь на себя горести и несчастья, которые затем могут негативно повлиять на все сферы жизни.

4. Вынос мусора в тёмное время суток — табу

Четвёртая рекомендация Александра Сакова запрещает выбрасывать мусор после наступления темноты. В отличие от предыдущих пунктов финалист «Битвы экстрасенсов» не раскрывает подробностей о возможных последствиях этого действия, однако убеждённость в необходимости воздерживаться от выноса отходов вечером выражена им достаточно категорично. Этот запрет дополняет общую картину ограничений, связанных с поддержанием чистоты в доме в неподходящее время суток.

5. Зеркала ночью — источник опасности

Не смотрите в зеркало ночью: предупреждения финалиста «Битвы экстрасенсов». Фото © «Шедеврум»

Последний запрет касается не уборки, а взаимодействия с зеркалами в тёмное время суток. Саков настоятельно рекомендует не подходить к зеркалам ночью. По его убеждению, в это время грань между мирами истончается, что делает зеркала потенциально опасными. Колдун предупреждает о возможности негативного магического воздействия через зеркала и даже о появлении потусторонних сущностей. «Духи какие-нибудь, бесятина», — так образно описывает Александр Саков возможных нежелательных гостей из зазеркалья.