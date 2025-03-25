Психолог объяснила, что говорит о человеке чрезмерное увлечение эзотерикой

Увлечение эзотерикой не характеризует человека как безответственного, а может говорить о том, что у него преобладают подростковые черты характера. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

«Это история про поиск всемирной справедливости. Человеку важно понять, что мир не всегда справедлив, и принять эту реальность», — рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отмечает, что тяга к астрологии и эзотерике часто возникает из-за потребности найти объяснение происходящему. По её словам, людям бывает сложно смириться с мыслью, что у событий может не быть конкретной причины и они ищут ответ на вопрос «Кто виноват?», хотя правильнее спросить «Что делать?».

Собеседница издания добавила, что чрезмерное увлечение предсказаниями может указывать на низкую самооценку и недостаток самоподдержки. Обычно потребность получить астрологический прогноз или расклад на картах Таро говорит о неуверенности в своих силах и поиске внешней опоры, пояснила она.

При этом Алексеева призывает не осуждать любителей мистики. Вместо критики она советует развивать навыки самоподдержки. Тем, кто увлекается астрологией, эксперт предлагает переключиться на себя и своё отношение к жизни, сделав прогнозы развлечением, а не необходимостью.