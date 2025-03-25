Психолог объяснила, что говорит о человеке чрезмерное увлечение эзотерикой
Психолог Алексеева: Чрезмерная тяга к эзотерике говорит о нехватке уверенности
Увлечение эзотерикой не характеризует человека как безответственного, а может говорить о том, что у него преобладают подростковые черты характера. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.
«Это история про поиск всемирной справедливости. Человеку важно понять, что мир не всегда справедлив, и принять эту реальность», — рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт отмечает, что тяга к астрологии и эзотерике часто возникает из-за потребности найти объяснение происходящему. По её словам, людям бывает сложно смириться с мыслью, что у событий может не быть конкретной причины и они ищут ответ на вопрос «Кто виноват?», хотя правильнее спросить «Что делать?».
Собеседница издания добавила, что чрезмерное увлечение предсказаниями может указывать на низкую самооценку и недостаток самоподдержки. Обычно потребность получить астрологический прогноз или расклад на картах Таро говорит о неуверенности в своих силах и поиске внешней опоры, пояснила она.
При этом Алексеева призывает не осуждать любителей мистики. Вместо критики она советует развивать навыки самоподдержки. Тем, кто увлекается астрологией, эксперт предлагает переключиться на себя и своё отношение к жизни, сделав прогнозы развлечением, а не необходимостью.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России наблюдается существенный рост интереса к товарам и услугам эзотерической направленности. Так, за 2024 года спрос на магические атрибуты вырос на 34% против 2023 года, а средняя цена эзотерического набора составила порядка 9,4 тысячи рублей, что на 10% выше, чем годом ранее.
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