Участница «Битвы экстрасенсов» не смогла распознать обман и отдала аферистам почти ₽200 тысяч

Участницу «Битвы экстрасенсов» Алёну Эйзин развели мошенники. Экстрасенсорная чуйка не уберегла мага от потери почти 170 тысяч рублей.

Алёна Эйзин. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, 39-летняя проводник в мир светлых энергий столкнулась с тёмными силами в соцсетях. Ищя подработку, она наткнулась на объявление о лёгком заработке и связалась с заказчиком через Telegram. Он предложил ей за деньги ставить лайки и комментарии, обещая хорошую оплату. Однако, выполняя одно из заданий — покупку товаров, «мастер жизни», как Алёна себя называет, потеряла около 170 тысяч рублей.

Пелена спала, когда мошенники попросили колдунью перевести ещё 150 тысяч рублей, чтобы вернуть ранее отправленные деньги. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Алёна рассказала телеграм-каналу, что рассматривает произошедшее как испытание, которое необходимо пройти, чтобы остаться в Москве. Она поддалась на уловки мошенников, так как считает себя «ответственной и привыкла доводить дела до конца».

Алёна Эйзин — уроженка Нижнего Тагила, участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов» несколько раз с 13 сезона, но каждый раз пролетала.