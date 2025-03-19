Украинские мошенники обманули московскую пенсионерку на 1,3 млн по новой схеме с дронами

По данным телеграм-канала, 73-летней женщине поступил звонок якобы от оператора. Пожилую москвичку убедили, что телефонная линия пострадала от налёта дронов, а для заявки на ремонт необходим её СНИЛС. Далее женщине звонили из «военной прокуратуры» и пугали утечкой персональных данных в недружественные страны. В конце всё свелось к тому, что пенсионерку попросили отправить сбережения на «безопасный счёт» и «задекларировать» их, что она и сделала. Москвичка поняла, что её обманули лишь после того, как лишилась денег. Сейчас в деле разбирается полиция.