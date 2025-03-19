Украинские мошенники обманули московскую пенсионерку на 1,3 млн по новой схеме с дронами
Mash: Аферисты с Украины использовали налёт БПЛА для обмана москвички на 1,3 млн
Украинские мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они использовали её во время атаки дронов на Москву 11 марта. Как пишет Mash, столичная пенсионерка отдала аферистам 1,3 миллиона рублей.
По данным телеграм-канала, 73-летней женщине поступил звонок якобы от оператора. Пожилую москвичку убедили, что телефонная линия пострадала от налёта дронов, а для заявки на ремонт необходим её СНИЛС. Далее женщине звонили из «военной прокуратуры» и пугали утечкой персональных данных в недружественные страны. В конце всё свелось к тому, что пенсионерку попросили отправить сбережения на «безопасный счёт» и «задекларировать» их, что она и сделала. Москвичка поняла, что её обманули лишь после того, как лишилась денег. Сейчас в деле разбирается полиция.
Недавно пенсионерка из Свирска Иркутской области поддалась на уловки мошенников, продала свою квартиру и отдала все вырученные средства аферистам. Ей прислали фейковое сообщение от «Госуслуг». Женщина перезвонила на номер и там ей предложили «обезопасить» деньги.
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