Мошенники начали предлагать перевести деньги мнимым победителям лотерей

Мошенники активизировались и теперь предлагают россиянам перевести деньги якобы победителям лотерей. Они обещают вознаграждение или процент от выигрыша. Об этом сообщает Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — приводит комментарий центра агентство РИА «Новости».

Жертву убеждают в наличии выигрыша и предлагают за вознаграждение перевести деньги другому человеку. Однако на самом деле никакой лотереи не существует, и доверчивые люди отправляют свои средства на счета злоумышленников.