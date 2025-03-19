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19 марта, 02:23

Мошенники начали предлагать перевести деньги мнимым победителям лотерей

Мошенники активизировались и теперь предлагают россиянам перевести деньги якобы победителям лотерей. Они обещают вознаграждение или процент от выигрыша. Об этом сообщает Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату»,приводит комментарий центра агентство РИА «Новости».

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Жертву убеждают в наличии выигрыша и предлагают за вознаграждение перевести деньги другому человеку. Однако на самом деле никакой лотереи не существует, и доверчивые люди отправляют свои средства на счета злоумышленников.

Ранее Life.ru сообщал, что с октября крупные банки добавят в свои мобильные приложения функции для защиты от мошенников. Эти возможности помогут клиентам быстро информировать о мошеннических переводах.

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Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Лия Мурадьян
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