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18 марта, 10:57

Кредит вместо стипендии: Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

ТАСС: Мошенники начали использовать схему обмана студентов от имени Минобрнауки

Мошенники начали активно применять новую схему с обманом студентов. Аферисты от лица Минобрнауки РФ предлагают получить стипендию, подтвердив данные на портале «Госуслуг». О новой схеме обмана ТАСС сообщили в компании R-Vision.

По информации агентства, мошенники связываются со студентами и предлагают им актуализировать сведения на сайте университета, чтобы получить стипендию. Для этого учащихся просят подтвердить учётную запись через «Госуслуги». Злоумышленники предлагают жертве помощь в авторизации и пытаются украсть пароль от учётной записи на госпортале.

Аферисты отправляют жертве через соцсети заведомо неактивную ссылку на подтверждение «Госуслуг». Затем они затем предлагают помощь в авторизации, просят пароль и утверждают, что логин у них уже есть. После этого жертва мошенничества получает официальное сообщение от банка об открытом кредите, уточнили в R-Vision.

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А ранее Life.ru писал, что мошенники начали активно «угонять» аккаунты студентов на «Госуслугах» с помощью тестов. Учащимся поступает звонок из якобы деканата, сотрудники которого просят помочь родному университету, пройдя тест по ссылке сугубо в «учебных целях».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Дарья Нарыкова
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