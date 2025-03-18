Кредит вместо стипендии: Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

Мошенники начали активно применять новую схему с обманом студентов. Аферисты от лица Минобрнауки РФ предлагают получить стипендию, подтвердив данные на портале «Госуслуг». О новой схеме обмана ТАСС сообщили в компании R-Vision.

По информации агентства, мошенники связываются со студентами и предлагают им актуализировать сведения на сайте университета, чтобы получить стипендию. Для этого учащихся просят подтвердить учётную запись через «Госуслуги». Злоумышленники предлагают жертве помощь в авторизации и пытаются украсть пароль от учётной записи на госпортале.

Аферисты отправляют жертве через соцсети заведомо неактивную ссылку на подтверждение «Госуслуг». Затем они затем предлагают помощь в авторизации, просят пароль и утверждают, что логин у них уже есть. После этого жертва мошенничества получает официальное сообщение от банка об открытом кредите, уточнили в R-Vision.