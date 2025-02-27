Мошенники «угоняют» аккаунты студентов на «Госуслугах» с помощью тестов

Последний оплот сопротивления окончательно пал под натиском изобретательности мошенников, которые теперь добрались и до зумеров. Аферисты крадут у российских студентов аккаунты на «Госуслугах» после прохождения «теста от деканата». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Происходит всё так: студенту поступает звонок «из деканата», сотрудники которого просят помочь родному университету, пройдя тест по ссылке сугубо в «учебных целях». Учащийся соглашается, регистрируется по фишинговой ссылке, а в это время его аккаунт на «Госуслугах» встречает нового владельца.

Помимо студентов, аферисты также звонят их родителям для участия в таком же тесте.