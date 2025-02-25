Вынесла из дома все деньги и украшения: Мошенники облапошили московскую студентку почти на 6 млн
Студентка РТУ МИРЭА отдала мошенникам деньги и украшения, ущерб — 5,7 млн руб.
В Москве студентка вынесла из дома все деньги и ювелирные украшения, попав под влияние телефонных мошенников. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Сумма ущерба превысила 5,7 миллиона рублей.
«Телефонные аферисты убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности семейные деньги и ювелирные украшения, она должна всё это передать курьеру. Как по итогу девушка и поступила», — приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.
Студентка, которая учится в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА), рассказала, что ей звонили с разных номеров в мессенджерах. Девушка передала курьеру свыше 41,6 тысячи евро, более двух тысяч долларов, а также ювелирные украшения стоимостью более 1,6 млн рублей. Общий ущерб — 5,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее в России предложили учить школьников давать отпор телефонным мошенникам. Автор инициативы направил соответствующее обращение в Минпросвещения.