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25 февраля, 16:05

Вынесла из дома все деньги и украшения: Мошенники облапошили московскую студентку почти на 6 млн

Студентка РТУ МИРЭА отдала мошенникам деньги и украшения, ущерб — 5,7 млн руб.

В Москве студентка вынесла из дома все деньги и ювелирные украшения, попав под влияние телефонных мошенников. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Сумма ущерба превысила 5,7 миллиона рублей.

«Телефонные аферисты убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности семейные деньги и ювелирные украшения, она должна всё это передать курьеру. Как по итогу девушка и поступила», — приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

Студентка, которая учится в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА), рассказала, что ей звонили с разных номеров в мессенджерах. Девушка передала курьеру свыше 41,6 тысячи евро, более двух тысяч долларов, а также ювелирные украшения стоимостью более 1,6 млн рублей. Общий ущерб — 5,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В Барнауле поймали аферистов, которым 17-летний подросток отдал полмиллиона и убил себя
В Барнауле поймали аферистов, которым 17-летний подросток отдал полмиллиона и убил себя

Ранее в России предложили учить школьников давать отпор телефонным мошенникам. Автор инициативы направил соответствующее обращение в Минпросвещения.

Никита Никонов
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