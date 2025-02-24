В Барнауле поймали аферистов, которым 17-летний подросток отдал полмиллиона и убил себя

В Санкт-Петербурге подросток перевёл телефонный мошенникам около 500 тысяч рублей, после чего покончил с собой. Обвиняемых в произошедшем удалось задержать в Барнауле. По делу пока проходят трое фигурантов, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.

Процесс задержание злоумышленника, который обманом вынудил подростка перевести около полумиллиона рублей. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. »а« ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества в крупном размере). Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Следствие выяснило, что 6 февраля злоумышленники общались с 17-летним подростком в мессенджере. В ходе переписки они вынудили его перевести на их «безопасный» банковских счёт порядка 500 тысяч рублей. Денежные средства принадлежали 68-летнему отцу юноши. На следующий день подросток осознал, что стал жертвой мошенников, после чего решил свести счёты с жизнью. Полученные средства один из задержанных фигурантов дела снял в Новосибирске, перевёл их в криптовалюту и разослал неустановленным лицам, после чего выехал в Барнаул. После задержания его доставили в Санкт-Петербург.

Координатором действий злоумышленников был ранее неоднократно судимый 20-летний житель Барнаула. Он занимался подбором лиц, на которых оформлял банковские и сим-карты за денежное вознаграждение. Затем передавал реквизиты кураторам для последующего перевода по ним денежных средств пострадавших.