Банки добавят в приложения антимошеннический функционал

С октября крупные банки должны будут добавить в свои мобильные приложения возможности, которые позволят клиентам быстро сообщать о мошеннических переводах. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платёжных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что пользователи этих банков смогут в мобильном приложении ответить на вопрос кредитной организации о том, проводили ли они под давлением мошенников операцию, по которой банк получил запрос от регулятора. Этот порядок взаимодействия возможен в тех случаях, когда пострадавшие обращаются в полицию, и сотрудники правоохранительных органов запрашивают информацию у Банка России.