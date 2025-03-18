Банки добавят в приложения антимошеннический функционал
С октября ЦБ обяжет банки ввести в приложения функционал для жертв мошенников
С октября крупные банки должны будут добавить в свои мобильные приложения возможности, которые позволят клиентам быстро сообщать о мошеннических переводах. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платёжных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что пользователи этих банков смогут в мобильном приложении ответить на вопрос кредитной организации о том, проводили ли они под давлением мошенников операцию, по которой банк получил запрос от регулятора. Этот порядок взаимодействия возможен в тех случаях, когда пострадавшие обращаются в полицию, и сотрудники правоохранительных органов запрашивают информацию у Банка России.
Ранее Life.ru сообщал, что российские банки попросили Центробанк разрешить временно замораживать средства на счетах получателей при подозрении на мошенничество. Предлагается блокировка до 24 часов для сумм от 10 до 50 тысяч рублей и до 48 часов для более крупных переводов. Если выяснится, что перевод был выполнен без согласия клиента, деньги должны быть возвращены отправителю.
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