Россияне массово теряют деньги при «‎перерасчёте квартплаты». Наживку кидают мошенники

Мошенники стали похищать деньги россиян с помощью новой схемы перерасчётом квартплаты от лица якобы управляющей компании. Об афере предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным киберполиции, аферисты связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры, соцсети и электронную почту, предлагая оплатить ЖКУ с выгодной скидкой. Соблазнив пользователей «‎заманчивым» предложением, злоумышленники присылают им ссылку на фишинговый сайт, который выглядит как форма оплаты коммунальных услуг.

Там «‎для проведения платежа за коммуналку по скидке» пользователь должен ввести свои персональные данные, адрес проживания и сведения банковской карты. После заполнения форм все данные попадают в руки мошенников.