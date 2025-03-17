Россияне массово теряют деньги при «перерасчёте квартплаты». Наживку кидают мошенники
МВД: Аферисты крадут деньги с помощью схемы с перерасчётом квартплаты от лица УК
Мошенники стали похищать деньги россиян с помощью новой схемы перерасчётом квартплаты от лица якобы управляющей компании. Об афере предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
По данным киберполиции, аферисты связываются с потенциальными жертвами через мессенджеры, соцсети и электронную почту, предлагая оплатить ЖКУ с выгодной скидкой. Соблазнив пользователей «заманчивым» предложением, злоумышленники присылают им ссылку на фишинговый сайт, который выглядит как форма оплаты коммунальных услуг.
Там «для проведения платежа за коммуналку по скидке» пользователь должен ввести свои персональные данные, адрес проживания и сведения банковской карты. После заполнения форм все данные попадают в руки мошенников.
Ранее Life.ru писал, что новая мошенническая схема начала распространяться и в Telegram. Злоумышленники крадут личные данные пользователей, рассылая им сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом.
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