Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:51

«Знаешь его?»: Мошенники начали обманывать россиян в Telegram с помощью «похоронного» вируса

SHOT ПРОВЕРКА: Аферисты крадут данные, рассылая пользователям Telegram вирус

Мошенники крадут личные пользователей Telegram, рассылая сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом. Об этом сообщает телеграм канал SHOT ПРОВЕРКА.

Злоумышленники пытаются ввести жертв в состояние стресса, сообщая о смерти близкого человека. Согласно жёсткой схеме, расчувствовавшийся человек должен нажать на файл, где содержится фото «умершего». После этого личные данные тут же попадают аферистам в руки. При этом троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в Telegram.

Пример рассылки мошенников с вирусом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пример рассылки мошенников с вирусом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы не попасться на хитрую уловку мошенников, важно внимательно посмотреть на расширение присланного файла — .apk — такое же, как и у недавнего вируса Mamont.

Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными образами банковских карт
Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными образами банковских карт

А ранее Life.ru писал, что россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в мессенджере Telegram. По словам экспертов, новый вирус Mamont может быть замаскирован под простое сообщение, побуждающее нажать на ссылку. В результате люди могут потерять деньги со счетов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Мария Любицкая
  • Новости
  • Telegram
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar