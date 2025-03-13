«Знаешь его?»: Мошенники начали обманывать россиян в Telegram с помощью «похоронного» вируса
SHOT ПРОВЕРКА: Аферисты крадут данные, рассылая пользователям Telegram вирус
Мошенники крадут личные пользователей Telegram, рассылая сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом. Об этом сообщает телеграм канал SHOT ПРОВЕРКА.
Злоумышленники пытаются ввести жертв в состояние стресса, сообщая о смерти близкого человека. Согласно жёсткой схеме, расчувствовавшийся человек должен нажать на файл, где содержится фото «умершего». После этого личные данные тут же попадают аферистам в руки. При этом троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в Telegram.
Пример рассылки мошенников с вирусом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Чтобы не попасться на хитрую уловку мошенников, важно внимательно посмотреть на расширение присланного файла — .apk — такое же, как и у недавнего вируса Mamont.
А ранее Life.ru писал, что россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в мессенджере Telegram. По словам экспертов, новый вирус Mamont может быть замаскирован под простое сообщение, побуждающее нажать на ссылку. В результате люди могут потерять деньги со счетов.
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