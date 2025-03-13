«Знаешь его?»: Мошенники начали обманывать россиян в Telegram с помощью «похоронного» вируса

Мошенники крадут личные пользователей Telegram, рассылая сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом. Об этом сообщает телеграм канал SHOT ПРОВЕРКА.

Злоумышленники пытаются ввести жертв в состояние стресса, сообщая о смерти близкого человека. Согласно жёсткой схеме, расчувствовавшийся человек должен нажать на файл, где содержится фото «умершего». После этого личные данные тут же попадают аферистам в руки. При этом троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в Telegram.

Пример рассылки мошенников с вирусом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы не попасться на хитрую уловку мошенников, важно внимательно посмотреть на расширение присланного файла — .apk — такое же, как и у недавнего вируса Mamont.